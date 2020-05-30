Burhan Kuzu'dan 'Güniz Akkuş' açıklaması: Ben popüler bir siyasetçiyim

Kendisini “hanım ağa” olarak tanıtan ve son dönemde suç örgütü lideri Sedat Peker’i tehdit etmesiyle gündeme gelen Güniz Akkuş'u Meclis'te ağıladığı ortaya çıkan Eski AKP milletvekili Prof. Burhan Kuzu konu hakkında açıklamada yaptı. Güniz Akkuş'un AKP'den 3 dönem milletvekili adayı olduğunu belirten Kuzu, "Ben popüler bir siyasetçiyim. Binlerce fotoğraf çektirdiğim insan vardır. Fotoğraf çektirdiğim kişinin GBT’sine bakacak değilim" dedi.

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile ilişkisi fotoğraf ve HTS kayıtlarıyla ortaya konan Prof. Burhan Kuzu’nun Güniz Akkuş’u Meclis’te Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptığı dönemde makamında ağırladığı ortaya çıkmıştı.

Kuzu görüntüler hakkında Twitter'dan açıklama yaptı. Popüler bir siyasetçi olduğunu ifade eden Kuzu, şunları söyledi:

"Güniz Akkuş, AK Parti’den 3 dönem milletvekili aday adayı olmuştur. Bu nedenle Anayasa Komisyonu Başkanı olduğum dönemde beni ziyaret etmiştir. Ben popüler bir siyasetçiyim. Binlerce fotoğraf çektirdiğim insan vardır.Fotoğraf çektirdiğim kişinin GBT’sine bakacak değilim."

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