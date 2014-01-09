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Politika

Burhan Kuzu: Beddua demeyin ama Merkel'i 'Gezi' çarpmış

Burhan Kuzu, 'Angela Merkel’in kalçası çatladı; Hava sıcaklığı eksi 50 dereceye kadar düştü; 40 eyalette 140 milyon kişiyi etkiliyor, ne diyelim!!! dedi

09 Ocak 2014 11:44

Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı, AKP İstanbul Milletvekili ve Anayasa hukukçusu Burhan Kuzu, kayak yaparken düşüp kalça kemiğini çatlatan Almanya Başbakanı Angela Merkel’le ilgili attığı tweet dikkat çekti. Kuzu “Beddua demeyin ama Merkel’i sanki Gezi çarpmışa benziyor” dedi.

Kuzu, Twitter’dan şu mesajları takipçileriyle paylaştı:

"Angela Merkel’in kalçası çatladı. Koltuk değneğine mahkum oldu. Beddua demeyin ama Merkel’i sanki ‘GEZI’ çarpmışa benziyor. Sizce de öyle mi? Amerika donuyor. Hava sıcaklığı eksi 50 dereceye kadar düştü ve ulaşım tamamen durdu. 40 eyalette 140 milyon kişiyi etkiliyor. Ne diyelim!!!"

 

 

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