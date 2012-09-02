TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu 'BDP'nin terör örgütünden farkı yok' dedi

Kayseri'de bir dizi ziyaret gerçekleştiren Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu, Şıhlılılar Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği'nde yaptığı açıklamada BDP'yi eleştirdi.

Burhan Kuzu, 'BDP'nin terör örgütünden farkı yok. BDP bir suç makinasıdır. Adamlar dağdaki teröristlerle kucaklaşıyor, git bir de askerimizle kucaklaş ki sizin ne olduğunuzu anlayalım' diye konuştu.

Terörün kronik bir devlet meselesi haline geldiğini belirten Burhan Kuzu, şöyle devam etti:

'Terör işi güvenlik boyutu ile çözülemez diye düşünüyorum. Terör örgütü bir hak mücadelesi vermiyor. Türkiye'nin ilerlemesinden rahatsız olan devletlerin teşeronluğunu yapıyorlar. Ne kadar çok para verirlerse o kadar çok adam öldürmeye endeksliler. Bunlar Güneydoğu meselesinin çözümünü de istemiyorlar. BDP nin terör örgütünden farkı yok. Bize Anayasa komisyonunda hiç yardım etmediler. Birinci oylamaya girdiler ama maalesef ikinci oylamaya katılmadılar bile. Bu milletin bunların iki yüzlü olduklarını görmeleri lazım."

Ufuk Uras'a 'ölüm tehtidi' iddiası

BDP milletvekillerinin sayısı 19 iken, Ufus Uras'ın partiye katılarak grup kurmalarını sağladığını kaydeden Kuzu, "Sonuçta Ufuk Uras'ı aradım 'birinci oylamaya geldin esas olan ikinci oylama gel' dedim. Oylama saati geldi. Ufuk Uras ortada yok. Zorla buldum. Bana 'Beni ölümle tehdit ediyorlar oylamaya gitmemem için, gelemiyorum üzgünüm hocam' dedi. İşte bunlar böyle bir parti' dedi.

'Ortadoğu'da Sunni- Alevi çatısması çıkartılmak isteniyor'

Suriye'deki olayları da değerlendiren Burhan Kuzu, 'Ortadoğu ve Suriye meselesinde Esed gidici, öyle ya da böyle. Zulüm ile payidar olunmazmış. Büyük devletlerin amacı Ortadoğuda Sünni- Alevi çatışması çıkartmak istiyorlar. Böyle bir savaş çıkarsa ömrü billah bu savaş bitmez. Çünkü bu savaş Esed’in tam ortasında.' diye konuştu.