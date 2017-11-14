Meclis Başkanlığı adaylığında ismi gündeme gelen İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü.

CNN'de yer alan habere göre AKP'li Milletvekili Kuzu'nun Başbakan Yıldırım ile görüşmesi kulislerde "Kuzu'nun Meclis Başkanlığı adaylığından vazgeçmesi için görüşmüş olabileceği" şeklinde yorumlandı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Burhan Kuzu’nun yakın çevresi, “Burhan Hoca aday olmaması konusunda ikna edildi mi” sorusuna “Belli olmaz. Aday olabilir” yanıtını vermişti.

Ak Parti'nin kurucularından, İstanbul Milletvekili, Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, 2013 Meclis Başkanlığı seçimlerinde aday gösterilmemesi üzerine "Ben küskün değilim ancak kırgınım, belki de çok kırgınım" demişti.

Kuzu, siyasette külfet ve nimetin dengeli dağıtılması gerektiğini belirterek, "Ben bu partinin kurucu üyelerindenim, bazı şeyleri hak ettiğimi düşünüyorum" diye sitemini dile getirmişti. Kuzu'nun 2017 seçiminde de aday olmak istediğini parti yetkililerine ilettiği aktarılmıştı.