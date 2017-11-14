T24 LogoT24 Logo
Politika

Burhan Kuzu Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü

AKP'li Kuzu'nun Meclis Başkanlığı'na aday olacağı konuşuluyordu

14 Kasım 2017 18:24

Meclis Başkanlığı adaylığında ismi gündeme gelen İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü.

CNN'de yer alan habere göre AKP'li Milletvekili Kuzu'nun Başbakan Yıldırım ile görüşmesi kulislerde "Kuzu'nun Meclis Başkanlığı adaylığından vazgeçmesi için görüşmüş olabileceği" şeklinde yorumlandı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Burhan Kuzu’nun yakın çevresi, “Burhan Hoca aday olmaması konusunda ikna edildi mi” sorusuna “Belli olmaz. Aday olabilir” yanıtını vermişti.

Ak Parti'nin kurucularından, İstanbul Milletvekili, Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, 2013 Meclis Başkanlığı seçimlerinde aday gösterilmemesi üzerine "Ben küskün değilim ancak kırgınım, belki de çok kırgınım" demişti.

Kuzu, siyasette külfet ve nimetin dengeli dağıtılması gerektiğini belirterek, "Ben bu partinin kurucu üyelerindenim, bazı şeyleri hak ettiğimi düşünüyorum" diye sitemini dile getirmişti. Kuzu'nun 2017 seçiminde de aday olmak istediğini parti yetkililerine ilettiği aktarılmıştı.

ETİKETLER

burhan kuzubinali yıldırımgörüşmemeclis başkanlığıkulishaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24