Burhan Kuzu: Ahmet Necdet Sezer'i aday yapsınlar, yüzde 8'i geçerse memleketi terk ederim!

AKP İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, yıllardır başkanlık sistemini savunduklarını, muhalefetin de parlamenter sistemi savunduğunu hatırlatarak, "Ahmet Necdet Sezer geldi. 7.5 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı. Sol kesim madem onu seviyordu getirsinler aday yapsınlar. Yüzde 8’i geçerse ben bu memleketi terk ederim ifadesini kullandı.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Evet Platformu’nun davetlisi olarak Çorum’a giden AKP'li Kuzu, "Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Yeni Anayasa" konulu bir konferans verdi. Başkanlık sistemi hakkında katılımcılara bilgi veren Kuzu, yeni sisteme eleştiriler yönelten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştirdi.

"Sanki başkanlık modu akrabalık sistemi, Ama Kemal buna alışık..."

Cumhuriyet, demokrasi, Atatürk, İstiklal Marşı, bayrak, Ankara’nın başkent olmasının hepsinin yerinde olduğunu yanından bile geçmediklerini dile getiren Kuzu, “Ancak Kemal Kılıçdaroğlu’na 2015 yılında bir PKK kanalında sordular. İlk dört madde hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorulduğunda değiştiririz gerekirse dedi. Bize gelince korumacı mantık oraya gelince değiştiririz diyor. Bir takım şeyler abartılı. Üniter yapımız yerinde duruyor. Kimse bu memleketi bölemez” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni anayasada başkan yardımcılarının sayısının belirtilmediği yönünde eleştirilerini de cevaplayan Kuzu, “Diyor ki '100 bin kişiyi başkan yardımcısı yapacak. Bu nasıl bir mantık. Bir başka neden de ne biliyormusunuz diyor. Tüm akrabalarını getirip başkan yardımcısı yapacak diyor. Sanki başkanlık modu akrabalık sistemi. Ama Kemal buna alışık. Genel müdürken kendi akrabalarını doldurdu. Kendi soyadı bu soyad değil, başka bir şey, Karabulut. Doldurdu, hem de çoğu PKK’lı. Kendi oğlunu, 13 yaşındaki çocuğu sigortalı yaptı. Yeğenini, eniştesinin oğlunu sigortalı yaptı. Şimdi gelmiş bizi eleştiriyor. Bu eleştiriler temele dayanmayan eleştiriler" şeklinde konuştu.

"Sezer'i aday yapsınlar, yüzde 8'i geçerse ben bu memleketi terk ederim"

Yıllardır bu modeli savunduklarını, muhalefetin de parlamenter sistemi savunduğunu hatırlatan Kuzu, “Ahmet Necdet Sezer geldi. 7.5 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı. Sol kesim madem onu seviyordu getirsinler aday yapsınlar. Yüzde 8’i geçerse ben bu memleketi terk ederim. Gelecek olan insan Tayyip Beyin, Özal’ın versiyonları kucaklayan, sol ya da sağ o anlamda gelir. Yüzde 20 ile adam başbakan ona bir şey demiyorlar yüzde 52 ile kötü gelir. Diyelim kötü gelir. Parlemontaya başkanı düşürme yetkisi verdik” ifadesini kullandı.

“Şimdi diyorlar ki Cumhurbaşkanın partili olurmu?” diyen Kuzu, “O sizin cumhurbaşkanı dediğiniz bu sistemde başbakanın karşılığı Başbakan yok. O çıkacak. Bana oy verin size şunu yapacağım, bunu yapacağım diyecek. Dolaysıyla onun partili olması kadar doğal bir şey yok. Sonra partili olmak tarafsızlığa yetiyor mu? Örnek Süleyman Demirel açıktan tarafsız gibi durdu ancak tarafsız kalamadı. Turgut Özal da kısmen böyle oldu. Sorarsanız kesime 'gelmiş geçmiş en tarafsız cumhurbaşkanı Sezer'di. Ama en taraflı cumhurbaşkanı Sezer'di, en taraflı.

"O kadar taraflı ki böyle bir taraflı gelmedi daha memleketin başına. Atayacak bürokratı, evinde televizyon mu var, namaz mı kılıyor, eşinin başı mı kapalı, imam hatipe mi gidiyor, bunları tek tek araştırıp, ondan sonra atardı. Hiç konuşmaz, kırmızı da durur, yeşil de geçer, alışverişi kendi yapar, makama geç gider, geç gelir, oturur orada. Böyle bir adam. İşte sistem değişiyor. Aday olsun bakayım göreyim. Bitti korku zaten bu” ifadesini kullandı.