Burhan Kuzu: Aday gösterilmediğim için kırgınım ama...

AKP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, TBMM Başkanlığına aday gösterilmediği için kırgın olduğunu söyledi. AKP'nin kurucu üyelerinden biri olduğunu hatırlatan Kuzu, "Üzülmedim dersem doğru olmaz. Ama ben bunu partime nifak meselesi yapmam"

AKP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Habertürk'te yayınlanan 'Kübra Par ile Açık ve Net' programında soruları yanıtladı.

TBMM Başkanlığına adaylık için 3 kez niyetlendiği, AKP içerisinde yeni bir çatışma ve bölünme olmasın diye vazgeçtiğini söyleyen Kuzu, aday olması durumunda sadece AKP'li değil, CHP'li milletvekillerinin de kendisini destekleyeceğini ileri sürdü.

Kuzu, Par'ın 'TBMM Başkanlığına aday gösterilmediğiniz için kırgın mısınız?' sorusuna "Kırgınlık biraz var, küskünlük değil ama. Biraz kırgınlık oluyor tabi ki. Sonuç olarak ben bu partinin kurucu üyesiyim. Ve partiye de ciddi hizmetlerim geçmiştir. Açık konuşurum, üzülmedim dersem elbette doğru olmaz. Ama ben bunu partime nifak meselesi yapmam" şekilde yanıt verdi.

Geçtiğimiz sonbaharda yapılan TBMM Başkanlığı seçiminde adaylık konusunda kararlı olan AKP Milletvekili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmesini ardından bu kararından vazgeçtiği iddia edilmişti