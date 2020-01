Burhan Doğançay hayatını kaybetti

Ünlü ressam Burhan Doğançay (84) tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Usta ressamın 4 bin civarında eseri bulunuyordu.

Burhan Doğançay için 18 Ocak Cuma günü Teşvikiye Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.

Doğançay'ın cenazesi, vasiyeti üzerine 19 Ocak Cumartesi günü Bodrum Turgutreis'te Karabağ Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Burhan Doğançay kimdir?

Burhan Doğançay, 11 Eylül 1929 tarihinde İstanbul'da doğdu.

İlk sanat eğitimini, ressam babası Adil Doğançay ve diğer bir ressam Arif Kaptan'dan aldı.

1950 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra; 1950 ile 1955 yılları arasında Fransa'daki Académie de la Grande Chaumière'de sanat kurslarına katıldı.

1953 yılında Paris Üniversitesi'nde iktisat konusunda doktora yaptı.

Bu dönemde, resim çalışmalarına devam etmiş ve eserlerini birkaç karma sergide sundu.

Daha sonra; 1970'li yıllarda fotoğrafçılığa başlamış ve dünya çapındaki bütün şehir duvarlarını çekmeye girişti.

Kasım 2009'da, yaptığı tablolardan Mavi Senfoni, Yıldız Holding yöneticisi Murat Ülker tarafından 2,2 milyon TL'ye alındı.

Ayrıca; Doğançay, gençlik yıllarında Gençlerbirliği'nde futbol oynadı.

Eserlerinin Bulunduğu Müzelerden Bazıları:

Danimarka, Louisiana Museum of Modern Art,

Fransa, Museé de Grenoble, Centre Georges Pompidou,

Rusya, St. Petersburg, State Russian Museum,

USA; Houston, Museum of Fine Arts,

Los Angeles, Los Angeles County Museum,

Newark, The Newark Museum,

New York, The Brooklyn Museum, The Museum of Modern Art, The Solomon, R. Guggenheim Museum, The Metropolitan Museum of Art,

Washington D.C., The Library of Congress, The National Gallery of Art,

Pittsburg, Carnegie Museum of Art,

Cleveland, The Cleveland Musuem of Art,

Athens, Ohio, Kenddy Museum of Art

Kanada, Victoria, Art Gallery of Greater Victoria

Yunanistan, Atina, Benaki Museum

Belçika, Brüksel, European Parliament

Doğançay ve Eserleri Hakkında Yayınlanan Kitaplar:

Walls of the World., Kerber Verlag, 2003, Almanya

Dessine-Moi l’Amour. Syros-Alternatives, 1992, Fransa

Bridge of Dreams. Hudson Hills Press, 1999, USA

Dogançay. Hudson Hills Press, 1986, USA

Dogançay: A Retrospective. Duran Editions, 2001, Türkiye

Burhan Dogançay: Works on Paper 1950-2000., Hudson Hills Press, 2003, USA

Aldığı Ödüllerden Bazıları

1964- New York Kenti Takdir Belgesi

1984- ENKA Sanat ve Bilim Ödülü

1992- Rusya Kültür Bakanlığı Takdir Madalyası

1995- T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve Madalyası

2004- Ankara Hacettepe Üniversitesi ‘’Sanatta Onursal Doktora’’ Belgesi

2005- Art Forum Ankara Plastik Sanat Fuarı ‘’Sanat Onur Ödülü’’