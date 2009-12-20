Burhan Altıntop kariyerimin sonu olabilirdi

T24-“Vavien” filminin senaryosunu yazan ve başrolünde oynayan Engin Günaydın “Burhan Altıntop karakteri ile anılmaktan kurtulamamak meslek hayatımın sonu olabilirdi” diyor. “Ama galiba bunu atlattım.” Engin filmde canlandırdığı Celal karakteri için “git-gel akıllı” diyor. Karakterle ortak yanları bu: Annesi de Günaydın’a “git-gel akıllı” dermiş o küçükken

Engin Günaydın uzun zaman sonra “Avrupa Yakası”nda canlandırdığı Burhan Altıntop karakteriyle değil de farklı bir konuyla gündeme geldi. Senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı “Vavien” filmiyle. Bunun onu rahatlattığını ve mutlu ettiğini görmemek imkansız. “Burhan rolünün üzerime yapışması meslek hayatımın sonu olurdu. Galiba atlattım” diyor.

Vavien bir elektrik tesisatı terimi. İki farklı anahtardan açılıp kapanan bir lambanın olduğu bağlantı sistemine verilen ad. Film Tokat’ın Erbaa ilçesinde geçiyor ve başroldeki kahraman Celal elektrikçi. Günaydın’ın ailesinin Erbaalı olması, abisinin elektrikçi dükkanı olması (filmde bu dükkan kullanıldı) tesadüf değil. Günaydın hikayeyi oluşturan dekoru ve karakterleri büyüdüğü kasabadan ve insanlardan etkilenerek yaratmış.

Cihangir’deki evinde çok mutlu görünüyor. Üzerinden bir yük kalkmış gibi. Bu film onu bayağı mutlu etmiş olmalı.

Bu hikayeyi ne zaman yazmıştın?

“Avrupa Yakası”nın son bölümleri sırasında bitirdim. Durul ve Yağmur’a (Taylan) anlattım. Yazıyorum yazıyorum, bitiriyorum, rafta kalıyor. Bari bunu yazmadan sorayım dedim. Onlar olumlu tepki verince heveslendim, “Yazayım bunu” dedim.

Burhan Altıntop karakterinden bahsederken “Bu adamı sevmiyorum, benimle bir ilgisi yok” demiştin. Bu filmdeki Celal’in seninle ilgisi var mı?

Git-gel akıllı olması beni andırıyor. Hiç duydun mu deyimi bilmiyorum. Benim annem çok söyler mesela. Git-gel akıllı der bana.

Ne demek?

Birden salağa, gerizekalıya düşmek, sonrasında birden zeki olmak. Durumu kurtarmaya çalışmak. Git-gel akıl bu anlamda kullanılan bir şey. Celal de öyle. O yönümüz benziyor. Burhan Altıntop’un benim hayatımda hiçbir karşılığı yok tabii ki.