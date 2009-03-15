Burger tehlikesi

ABD’nin önde gelen üniversitelerinin yaptığı ortak bir araştırmaya göre bir okula 150 metreden yakın bir fast-food restoranı varsa, o okulda okuyan öğrenciler arasında obezite oranı yüzde beş artıyor.



AP’nin haberine göre, Columbia ve Berkeley Üniversitesi ekonomi bölümlerinin yürüttüğü ‘fast food restoranlarının okullara yakınlığıyla bu okulda okuyan öğrencilerin obezite potansiyeli arasında bağ kuran araştırma, okulların yakınlarında fast food satışının yasaklanmasını teklif ediyor.

Araştırma Kaliforniya eyaletinde okuyan dokuzuncu sınıf öğrencileri ve Michigan, Teksas ve New Jersey’deki hamile kadınlar arasından yapıldı.



14 yaşındaki dokuzuncu sınıf öğrencilerinin okul başladıktan 30 hafta sonra, ilkbaharda girdikleri fiziksel yeterlilik testinde geçen süre zarfında ne kadar fast-food yiyeceklere maruz kaldıklarını araştırıldı.



Aynı araştırmada fast-food restoranlarına yakın oturan hamile kadınların yüzde 4.4’ünün 20 kilodan fazla kilo aldıklarını ortaya koydu.



Bir başka araştırmada ise muhitlerinde çok sayıda fast-food restoranı olan kişilerin kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduğu, bu muhitte yaşayan gençlerin az meyve ve sebze tükettikleri, çok gazlı içecek içerek obezite hastalığına yakalanma risklerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.



Araştırmanın yayımlandığı dergideki baş araştırmacı Janet Currie, yasaklama planına destek vererek, “Eğer ki bu araştırma dahilinde okul çevresindeki fast-food restoranları yasaklanırsa, bunun okullarda abur cubur ve gazlı içeceklerin satılmasından pek farkı olmaz” dedi.

