T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Burger tehlikesi

Araştırmaya göre bir okula 150 metreden yakın bir fast-food restoranı varsa, öğrenciler arasında obezite oranı yüzde beş artıyor.

15 Mart 2009 02:00

ABD’nin önde gelen üniversitelerinin yaptığı ortak bir araştırmaya göre bir okula 150 metreden yakın bir fast-food restoranı varsa, o okulda okuyan öğrenciler arasında obezite oranı yüzde beş artıyor.

AP’nin haberine göre, Columbia ve Berkeley Üniversitesi ekonomi bölümlerinin yürüttüğü ‘fast food restoranlarının okullara yakınlığıyla bu okulda okuyan öğrencilerin obezite potansiyeli arasında bağ kuran araştırma, okulların yakınlarında fast food satışının yasaklanmasını teklif ediyor.
Araştırma Kaliforniya eyaletinde okuyan dokuzuncu sınıf öğrencileri ve Michigan, Teksas ve New Jersey’deki hamile kadınlar arasından yapıldı.

14 yaşındaki dokuzuncu sınıf öğrencilerinin okul başladıktan 30 hafta sonra, ilkbaharda girdikleri fiziksel yeterlilik testinde geçen süre zarfında ne kadar fast-food yiyeceklere maruz kaldıklarını araştırıldı.

Aynı araştırmada fast-food restoranlarına yakın oturan hamile kadınların yüzde 4.4’ünün 20 kilodan fazla kilo aldıklarını ortaya koydu.

Bir başka araştırmada ise muhitlerinde çok sayıda fast-food restoranı olan kişilerin kalp krizi geçirme riskinin yüksek olduğu, bu muhitte yaşayan gençlerin az meyve ve sebze tükettikleri, çok gazlı içecek içerek obezite hastalığına yakalanma risklerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmanın yayımlandığı dergideki baş araştırmacı Janet Currie, yasaklama planına destek vererek, “Eğer ki bu araştırma dahilinde okul çevresindeki fast-food restoranları yasaklanırsa, bunun okullarda abur cubur ve gazlı içeceklerin satılmasından pek farkı olmaz” dedi.

ETİKETLER

anneçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24