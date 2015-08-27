Burger King'ten McDonald's'a sürpriz teklif

Dünyanın en büyük markalarından biri olan Burger King, Dünya Barış Günü’ne dikkat çekmek amacıyla kurulan ve kar amacı gütmeyen Peace One Day'e yardım için dikkat çeken bir adım attı. Ezeli rakibi olan dünyanın bir diğer devi McDonald's'a, açık mektup yazarak, Barış Günü'nde ateşkeş yapıp ortak bir hamburger yaratmayı teklif etti.

Onedio.com'da yer alan haber şöyle:

Amaç mı? Bir günlüğüne de olsa; iki şirketin elemanlarının birlikte çalıştığı, iki markanın en popüler ürünleri Big Mac ve Whopper‘ın kombinasyonu bir burger olan McWhopper‘ı satan bir restoran işletmek.

Proje gerçekleşirse, satışlar sonunda elde edilen para, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1981′deki yıllık toplantısının açılışında ilan edilen Uluslararası Dünya Barış Günü hakkında farkındalık yaratma amacıyla kurulan Peace One Day‘e bağışlanacak.

Burger King yalnızca ortak bir hamburger yapımını teklif etmekle kalmıyor!

Birleşmiş Milletler’in 21 Eylül’de her yıl anılmasını kararlaştırdığı Barış Günü için, Atlanta’da birbirine çok yakın konumda yer alan Burger King ve McDonald’s şubelerini birbirinden ayıran otoparkta gezici bir restoran açmayı da öneriyor.

Peki, McDonald's'ın cevabı ne olacak?

New York Times’ın hazırladığı haberde McDonald’s'ın konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiği ifade ediliyor.

Burger King teklifini ilan ettiği mcwhooper.com‘da yer alan videoda, Peace One Day’in kurucusu Jeremy Gilley, “Bu seviyedeki bir firma aktivizmi farkındalığı arttırıyor, farkındalık da harekete geçilmesini sağlıyor ve harekete geçmek de hayat kurtarıyor,” diyor.

Hamburger önerisi için hazırlanan video şöyle: