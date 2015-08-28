Burger King'in sürpriz teklifine McDonalds'tan yanıt

ABD'de Ulusal Barış Günü ve Ulusal Burger Günü kapsamında, ülkenin en büyük hamburger devlerinden Burger King'in McDonald's'a bir günlüğe ortak bir hamburger üretelim teklifine ret geldi.

McDonald's, Burger King'in teklifini kabul etmediğini açıkladı.

Burger King bu hafta ABD'nin en büyük gazeteleri New York Times ve Chicago Tribune'de tam sayfa ilan vermiş ve teklifini sunmuştu.

Şirket, ya McDonald's ya da Burger King'in bir şubesinde her iki firmadan çalışanlarla her iki firmanın en çok satan hamburgerleri Big Mac ve McWhooper'ı birleştirip, McWhooper adıyla satmayı teklif etmişti.

Satıştan elde edilecek kazanç, bir hayırseverlik kampanyasına bağışlanacaktı.