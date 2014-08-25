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Ekonomi

Burger King, Kanadalı kahve ve donut firmasını satın alıyor

Dünyanın en büyük ikinci hamburger zinciri Burger King, dünya genelinde 4 bin 400 şubesi bulunan kahve ve donut firması Tim Hortons’ı satın alıyor

25 Ağustos 2014 17:25

Dünyaca ünlü fast food şirketi Burger King Kanadalı kahve ve donut satan firma, Tim Hortons’ı satın almak için gün sayıyor. Piyasa değeri 8.4 milyar dolar olan Tim Hortons neredeyse Burger King kadar büyük bir şirket. Burger King'in piyasa değeri ise 9.6 milyar dolar civarında.

Wall Steet Journal’ın haberine göre, dünyaca ünlü fast food şirketi Burger King Kanadalı kahve ve donut satan Tim Hortons’ı satın almak için gün sayıyor. Tim Hortons’un piyasa değeri 8.4 milyar dolar civarında. Eğer Burger King Tim Hortons’u satın alırsa iki şirketin piyasa değeri toplamda 18 milyar dolar olacak.

 

Merkez Kanada'ya taşınacak

 

Burger King bu satın almayla birlikte şirketinin merkezini de ABD’den Kanada’ya taşıyacak. Bunun nedeni ise daha az vergi ödemek. Kanada’da kurumlar vergisinin yüzde 15 olması Burger King için ülkeyi bir cazibe merkezi haline getirdi. Burger King 1954 yılında Miami’de kuruldu. Dünyanın en büyük ikinci hamburger zinciri olan Burger King’in dünya çapında 13 bin tane şubesi bulunuyor. 100 ülkede şubesi olan şirket günde 11 milyon kişiye hizmet verdiğini belirtiyor.        

 

50 yıllık şirket

 

1964 yılında kurulan Tim Hortons'un Kanada'da 2013 sonu itibariyle 3.588 mağazası bulunuyor. Şirketin ABD'de ise 820 civarında mağazası var.

 

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