Burger King'in "Kadınlar mutfağa aittir" ifadesiyle başlayan 8 Mart mesajı tepki çekti

Fast food zinciri Burger King'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde paylaştığı "Kadınlar mutfağa aittir" paylaşımı tepki çekti.

Burger King Britanya'nın hesabı dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Twitter hesabından "Kadınlar mutfağa aittir" diye bir paylaşım yaptı. Paylaşımın devam tweeti ise şöyle devam etti: "Tabii ki eğer istiyorlarsa. Öte yandan şeflerin yalnızca yüzde 20'si kadın. Kadın personeli aşçılık kariyeri yapma konusunda teşvik ederek restoran endüstrisinde cinsiyet eşitsizliğini değiştirme misyonundayız. Kadın Burger King çalışanlarının aşçılık hayallerini takip etmelerine yardımcı olacak yeni bir burs programı duyurmaktan gurur duyuyoruz!"

Burger King'in restorancılık sektöründe kadın istihdamını artırma amacıyla yürüttüğü kampanya için olsa da "Kadınlar mutfağa aittir" cümlesiyle başladığı kampanya tweeti tepki çekti.

Binlerce kadın, fast food zincirini kınarken birçok kullanıcı da artık restoranlarında yemek yemeyeceklerini belirtti.