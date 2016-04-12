T24 LogoT24 Logo
Dünya

Burger King çalışanlarına çam çerçeve indirten telefon şakası!

Polis ABD'de gerçekleşen olayla ilgili telefon şakası yapan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor

12 Nisan 2016 10:21

ABD'de Minneapolis kentindeki Burger King çalışanları aldıkları bir telefon üzerine restoranın camlarını kırdılar.

Yerel basın kuruluşları kentin banliyösünde bulunan restoranın cuma günü bir telefon şakasının kurbanı olduğunu yazdı.

Telefonla restoranı arayan kişi bölgedeki itfaiye departmanından aradığını iddia etti.

Burger King restoranında çalışanlar aldıkları telefon üzerine binadaki gaz basıncını azaltmak için tüm pencereleri kırmaya başladı.

Minnesota eyalet gazetesi Star Tribune'a açıklama yapan Komiser yardımcısı Boone restoran müdürünün kendisini itfaiyeci olarak tanıtan bir adamdan telefon aldıklarını aktardığını söyledi.

Boone "Adam binada tehlikeli düzeyde gaz olduğunu ve binanın havaya uçmaması için tüm pencereleri kırmaları gerektiğini söylemiş" dedi.

Polis telefon şakası yapan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

ABD'nin başka şehirlerinde de Burger King restoranlarının camlarının kırılmasını isteyen benzer telefon şakaları yapılmıştı.

Oklahoma'daki bir şubede geçen hafta çalışanlar birinin telefonla arayarak binada tehlikeli düzeyde karbonmonoksit gazı olduğunu söylemesinin ardından sandalyelerle camları kırmışlardı.

Bir videoda Kaliforniya'daki bir Burger King şubesinin müdürünün arabasını restoranın camlarına doğru sürdüğü görülüyor.

İtfaiyeciler binada gaz düzeyinin güvenli olduğunu açıkladı.

Çalışanların restoranın kapısını neden bir süre açık bırakmadığı ise bilinmiyor.

ETİKETLER

burger kingtelefon şakasıcamlarını kırdılargazihbar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24