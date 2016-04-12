Burger King çalışanlarına çam çerçeve indirten telefon şakası!

ABD'de Minneapolis kentindeki Burger King çalışanları aldıkları bir telefon üzerine restoranın camlarını kırdılar.

Yerel basın kuruluşları kentin banliyösünde bulunan restoranın cuma günü bir telefon şakasının kurbanı olduğunu yazdı.

Telefonla restoranı arayan kişi bölgedeki itfaiye departmanından aradığını iddia etti.

Burger King restoranında çalışanlar aldıkları telefon üzerine binadaki gaz basıncını azaltmak için tüm pencereleri kırmaya başladı.

Minnesota eyalet gazetesi Star Tribune'a açıklama yapan Komiser yardımcısı Boone restoran müdürünün kendisini itfaiyeci olarak tanıtan bir adamdan telefon aldıklarını aktardığını söyledi.

Boone "Adam binada tehlikeli düzeyde gaz olduğunu ve binanın havaya uçmaması için tüm pencereleri kırmaları gerektiğini söylemiş" dedi.

Polis telefon şakası yapan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

ABD'nin başka şehirlerinde de Burger King restoranlarının camlarının kırılmasını isteyen benzer telefon şakaları yapılmıştı.

Oklahoma'daki bir şubede geçen hafta çalışanlar birinin telefonla arayarak binada tehlikeli düzeyde karbonmonoksit gazı olduğunu söylemesinin ardından sandalyelerle camları kırmışlardı.

Bir videoda Kaliforniya'daki bir Burger King şubesinin müdürünün arabasını restoranın camlarına doğru sürdüğü görülüyor.

İtfaiyeciler binada gaz düzeyinin güvenli olduğunu açıkladı.

Çalışanların restoranın kapısını neden bir süre açık bırakmadığı ise bilinmiyor.