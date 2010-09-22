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Sağlık

Burger King: Bakterili etleri imhaya gönderdik

Burger King’in Türkiye’deki işletmecisi TAB Gıda, TT Gıda’nın ürünlerinde bakteri tespit ettiklerini ve bu ürünleri imha edilmek üzere Zeybek adlı firmaya ilettiklerini bildirdi.

22 Eylül 2010 03:00

T24 - Burger King’in Türkiye’deki işletmecisi TAB Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanvekili Erhan Kurdoğlu, et tedarik ettikleri firmalardan biri olan TT Gıda’nın ürünlerinde bakteri tespit ettiklerini ve bu ürünleri imha edilmek üzere Zeybek adlı firmaya ilettiklerini söyledi.


Kurdoğlu, “Biz gerekeni yaptık, katı atık firmasının bunu hayvan barınağına verdiği ya da oradaki köpeklerin ne kadar aralıklarla bu etleri yediğini takip etmek bizim görevimiz değil. Bu gerekli görürse bakanlığın yapacağı takip ve soruşturmadır. Biz bakanlığın istediği tüm prosedürleri yerine getirdik. TT Gıda’ya olan güvenimiz kaybolduğu için bu olay ortaya çıkınca ticari ilişkimizi kestik, bu bizim en doğal hakkımız” diye konuştu.



‘Bizi alın dediler’


TAB Gıda’ya lojistik hizmeti veren Fasdat’ın Genel Müdürü Celal Oktay, iç denetim sırasında şüphelendikleri için nisan başında söz konusu ürünleri teste gönderdiklerini, 12 Nisan’da da ürünlerin bakterili olduğu yönündeki test sonuçlarının kendilerine ulaştığını anlattı. 3 Mayıs’ta ürünleri atık şirketine gönderdiklerini ifade eden Oktay, “TT Gıda ile ilgili yaptığımız araştırmada borçlarının bulunduğunu ve bu olaydan sonra biz ticari ilişkimizi kestiğimiz için zor duruma düştüklerini öğrendik. Bize gelip ‘Bizi satın alın’ dediler, kabul etmedik” dedi.



‘Kapıdan içeri giremez’


TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici de konunun muhattabının hiçbir şekilde Burger King olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:



“Marka değeri yüksek olduğu için Burger King’in de adı geçiyor. Bu etler Burger King restoranlarının kapısından içeri giremez. Ayrıca pişirme platformlarımız dünyanın en emniyetli sistemleri, hiçbir mikroorganizmanın yaşayamayacağı özelliğe sahip. Üç saatte bir pişen ürünlerin ortasından ısı ölçümü alınıp kontrol edilir, bilgilerse üç yıl boyunca kitapçıkta saklanır. Rafa çıkan ürünler sekiz dakika sonra imhaya yollanır. Çalışanların el yıkama suyunun sıcaklığına kadar her şey kontrol edilir.”

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