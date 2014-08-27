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Ekonomi
Deutsche Welle

Burger King, 11 milyar dolara Tim Hortons'u satın aldı

ABD merkezli fast food zinciri Burger King, Kanadalı kahve ve donut üreticisi Tim Hortons’ı 11 milyar dolar karşılığında bünyesine kattı.

27 Ağustos 2014 16:53


Burger King ile Tim Hortons'ın birleşmesi, ortaya dünyanın en büyük üçüncü fast
food markasını çıkardı.

Şirketlerin yıllık satışlarının toplamı 23 milyar doları, 100 farklı ülkede faaliyet
gösteren şube sayısı ise 18 bini buluyor.

Birleşmenin Kanada hükümeti tarafından da onaylanması gerekiyor.

Birleşme sonucunda her iki şirketi de bünyesinde barındıran Kanada merkezli bir
holding kuruldu.

Burger King'in büyük hissedarı olan 3G yatırım grubu, yüzde 51 ile yeni holdingin de
büyük kısmını elinde tutuyor.

Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in şirketi Berkshire Hathaway'in de satın alma
operasyonuna 3 milyar dolarla katkıda bulunduğu belirtildi.    

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDBurger King KanadalıTim HortonsKingKanadaWarren BuffettBerkshire HathawayDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NHBK

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