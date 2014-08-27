Burger King, 11 milyar dolara Tim Hortons'u satın aldı



Burger King ile Tim Hortons'ın birleşmesi, ortaya dünyanın en büyük üçüncü fast

food markasını çıkardı.

Şirketlerin yıllık satışlarının toplamı 23 milyar doları, 100 farklı ülkede faaliyet

gösteren şube sayısı ise 18 bini buluyor.

Birleşmenin Kanada hükümeti tarafından da onaylanması gerekiyor.

Birleşme sonucunda her iki şirketi de bünyesinde barındıran Kanada merkezli bir

holding kuruldu.

Burger King'in büyük hissedarı olan 3G yatırım grubu, yüzde 51 ile yeni holdingin de

büyük kısmını elinde tutuyor.

Ünlü yatırımcı Warren Buffett'in şirketi Berkshire Hathaway'in de satın alma

operasyonuna 3 milyar dolarla katkıda bulunduğu belirtildi.