Burdurlu engelliler üretiyor

Burdur Engellileri Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında 30 engellinin yaptığı ürünler genellikle okullara pazarlanarak paraya dönüştürülüyor.



Burdur'da engellilere yönelik açılan mesleki eğitim merkezi ve topluma kazandırma atölyesinde atık ve kullanılmayan malzemelerden yeni ürünler elde ediliyor. Burdur Engellileri Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında 30 engellinin yaptığı ürünler genellikle okullara pazarlanarak paraya dönüştürülüyor.



İŞKUR Genel Müdürlüğü'nün 147 bin YTL ile destek verdiği proje kapsamında engellilere yaptıkları iş karşılığında ayda 280 YTL sabit ücret veriliyor. İşletme, çalışan engellilerin ücretini 3 ay sonra sattığı ürünlerden kazanılan parayla karşılayacak.



Burdur Engellileri Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından açılan atölyede 30 engelli çalışıyor. Başlarında 6 tane de eğitici bulunan özürlülerin çalıştığı işletmede, fabrika atıkları, bez parça ve süngerleri değerlendirilerek yeni alternatif ürünler elde ediliyor. İşletmede; kullan at terlikleri, kırk yama yastıklar ve hediyelik havlular üreten engelliler, iş öğrenmenin yanı sıra kullanım artığı malzemeleri değerlendirerek çevreye katkı sağlıyor.



Sürekli yeni ürün geliştiren özürlüler, yılbaşı, öğretmenler günü ve diğer özel günler için havlu hazırlıyor. Çeşitli siparişlere göre de iş yapan özürlüler, bir okul için kaşkol ve şapka da üretecek. Engelliler, burada sadece iş değil birbirlerine sahip çıkmayı, kollayıp gözetmeyi de öğreniyor. Sigara içen özürlüler işletme sayesinde burada ya sigarayı bırakıyor ya da azaltıyor. Burdur Engellileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Vural Karnıcı, "Sanayi esnafımızdan temin ettiğimiz atık malzemelerden ürünler yapıyoruz. Dolayısıyla bir nevi çevre dostu çalışmada bulunuyoruz." dedi.



İşletmede en fazla sünger ve bez barça atıklarına ihtiyaç duyuluyor. Bazı esnaflar ve fabrikalar bu atıkları para ile satarken bazıları da ücretsiz veriyor. Bu parçaların para ile alınmasının bile yeni ürün almaktan karlı olduğunu dile getiren dernek üyesi Yavuz Kaya, yaptıkları ürünlerin Isparta, Afyon ve Antalya'da pazarlandığını dile getirdi. Kaya, "Engelliler burada, kuyumcu keseleri, otel ve pansiyonlar için tek kullanımlık terlik, havlu, arma, hediyelik eşya ve benzeri ürünleri imal ediyor." dedi

