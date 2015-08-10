Burdur'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü

Burdur’un Çavdır İlçesi yakınlarında Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada Semiha Kaya yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı.

Fethiye’den İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan 55 yaşındaki Mehmet Şen’in kullandığı özel bir firmaya ait 34 DY 7760 plakalı yolcu otobüsü, Çavdır’a bağlı Bölmepınar Köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontroldan çıkarak devrildi.

Yoldan çıkıp yan yatan otobüste yolculardan Semiha Kaya yaşamını yitirdi. Kazada otobüs sürücüsü Mehmet Şen ile Vasif Hakan Arı, Sevim Nurşen Kumcu, Mücahit Kaya, Berat Alp Kumcu, Volkan Kocaoğlu, Serkan Kocaoğlu, Sanem Kocaoğlu, Gökhan Kalafat, Mustafa Akyol, Muhammet Karaca, Hamza Tatlı, Fatih Malkoç, İsmail Azbay, Burak Arıkan, Mehdi Uzunyayla, Nihat Yaşar, Rıdvan Türkmen, Neslihan Çelikten ve Hilal Erdem yaralandı. Ambulanslarla Burdur, Gölhisar ve Yeşilova’daki hastanelere götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, bazılarının ayakta tedavi edildiği belirtildi