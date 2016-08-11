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Yaşam

Burdur'da üç üniversite öğrencisi gönüllü çoban oldu

Üç üniversite öğrencisi, büyükbaş hayvanlara göre daha az su tüketen keçilere gönüllü olarak çobanlık yapıyor

11 Ağustos 2016 17:28

Burdur Gölü'nü kurumaktan kurtarmak için yürütülen projede görev yapan biri Alman, üç üniversite öğrencisi gönüllü olarak keçi otlatıyor.

Kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nü kurtarmak için Lisinia Doğa Merkezi tarafından yürütülen projede, üç üniversite öğrencisi büyükbaş hayvanlara göre daha az su tüketen keçilere gönüllü olarak çobanlık yapıyor.

NTV'de yer alan habere göre, Almanya'da tıp öğrenimi gören ve Erasmus programı ile Türkiye'ye gelen Rika Remmert, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyan Ezgi Temur ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Genetik Bölümünde öğrenim gören İrem Ömeroğlu, her gün sabah erken saatlerde Lisinia Doğa Merkezindeki keçileri alarak Burdur Gölü kıyısına otlatmaya götürüyor. Öğrenciler, akşam saatlerine kadar keçileri otlatıyor.

 

"Burdur Gölü kuruma tehlikesi altında"

 

Almanya'dan Türkiye'ye gelen gönüllülerden Remmert, "Buraya çoban olmak için geldim. Burası cennet gibi çok güzel bir yer. Lisinia'da açık havada çalışmayı seviyorum ve buranın tadını çıkarıyorum. Çok mutluyum" dedi.

Lisinia'ya İstanbul'dan gelen Ezgi Temur da Burdur Gölü'nün kuruma tehlikesi altında olduğunu ve gölü kurtarmak için yürütülen projeye destek vermek istediklerini dile getirdi.

Temur, "Büyükbaş hayvancılığı değil küçükbaş hayvancılığı destekliyoruz. Çünkü keçiler daha az su tüketiyor. Çoban olacağımı düşünmemiştim. Gerçekten çok güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.

 

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