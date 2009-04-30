Burdur'da otomobil baraja düştü

Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Bademli köyünde, baraja düşen otomobilin sürücüsü kayboldu.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Nuri Ümitoğlu'nun (23) kullandığı 15 DC 393 plakalı otomobil, Bademli köyü yakınında baraja düştü. Otomobilde bulunan Osman Ergün (20) son anda kapıyı açıp kurtulurken, sürücü Nuri Ümitoğlu otomobille birlikte baraj sularına gömüldü.



Otomobili ve Nuri Ümitoğlu'nu bulmak amacıyla Burdur Belediyesi İtfaiyesi'nden bir arama timi barajda çalışma yaptı ancak gece karanlığından ötürü sonuç alınamadı.



Otomobil ve sürücünün bulunabilmesi için Afyonkarahisar'dan su altı arama timi geleceği bildirildi.



