Burdur'da kuduz karantinası

Burdur'un Gölhisar ilçe merkezinde ahırdaki bir ineğin kuduz nedeniyle öldüğünün belirlenmesi üzerine, ilçe merkezi ve çevre köyler karantinaya alındı.



Vaka nedeniyle ilçe merkezi ile köylerde hayvan nakilleri yasaklandı ve aşılama çalışması başlatıldı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, geçen ay merkeze bağlı Sorkun köyünde bir sığırın kuduz nedeniyle ölümünün ardından, bugün de merkez Pazar Mahallesi'nde, bir inek ahırda ölü bulundu.



Durumun bildirilmesi üzerine, inceleme yapan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ineğin kuduz nedeniyle öldüğü belirlendi. Kuduz nedeniyle Gölhisar Tarım İlçe Müdürlüğünce, ilçe genelinde karantina uygulaması başlatıldı.



Gölhisar İlçe Tarım Müdürü Hidayet Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuduz hastalığı nedeniyle ölen sığırın kazılan iki metrelik çukura kireçlenerek gömüldüğünü belirterek, bulunduğu ahırın da dezenfekte edildiğini bildirdi.



İlçede görülen kuduz vakasının insan sağlığını tehdit etmediğini ifade eden Başaran, belediye ekiplerinin yanı sıra sağlık ekiplerinin de merkez ve köylerdeki yerleşim birimlerinde olası riske karşı alarm durumunda bulunduğunu kaydetti.



Başaran, "Kordon, tecrit, karantina tedbirlerini uyguluyoruz. Kuduz vakasının görüldüğü ahırda virüsün bulaşmaması için dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Tüm ekipler bölgede alarm durumundalar" diye konuştu.



Karantina kapsamında ilçeye büyükbaş hayvan nakillerinin 6 ay süreyle yasaklandığını kaydeden Başaran, gerek duyulursa bu sürenin uzatılacağını, bölgedeki aşıma çalışmalarının devam edeceğini söyledi.



Öte yandan, karantina uygulaması nedeniyle Gölhisar Belediyesi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, anonslar yakarak kuduz vakasını halka duyuruyor ve besicilere da hayvanlarını ilaçlatmaları çağrısında bulunuyor.

