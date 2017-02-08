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Yaşam

Burdur'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 ölü 7 yaralı

Burdur'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı, Suriyeli 1 işçi yaşamını yitirdi, 7 işçi yaralandı

08 Şubat 2017 23:39

Burdur'un Tefenni ilçesinde Türkiyeli ve Suriyeli sera işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında, Suriyeli 22 yaşındaki Gabat Müslüm yaşamını yitirdi, 7 işçi yaralandı.

Tefenni'ye bağlı Seydiler köyünde, sera kurulumunda çalışan 6'sı Suriyeli 8 işçinin kaldığı konteynerde bu sabah yangın çıktı. Büyüyen yangında konteynerden çıkamayan Suriyeli Gabat Müslüm yanarak yaşamını yitirdi. Yangında Suriyeli işçiler Resul Berke, Mahsun Bekar, Diyar Bekir, Sedat Dayan ve Hasan Ali ile Türkiyeli işçiler Mehmet Karaağaç ve Rasim Babatankoz yaralandı.

Yangının söndürülmesinin ardından konteynerden çıkarılan Gabat Müslüm'ün cansız bedeni, Tefenni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı işçiler Burdur Devlet Hastanesi ve Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DHA’nın haberine göre yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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