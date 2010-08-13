Burdur'da imam dayağı iddiası...

T24 - Cami imamının yaz tatilinde Kuran kursuna gelen 13 yaşındaki çocuğu tekme tokat döverek kolunu kırdığı öne sürüldü. Çocuğun ailesi imam hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyette bulundu.





Burdur’un Elsazı köyü Bozyaka mahallesinde oturan Bayraktar ailesi, yaz başında Karacaören İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencisi olan oğulları O.B.’yi Kuran okumayı öğrenmesi için mahalledeki camide yapılan Kuran kursuna gönderdi. Yaklaşık 1.5 aydır camideki kursa devam eden O.B., iddiaya göre iki gün önce cami imamı E.Ç. tarafından, cami hoparlörünün mikrofonunu kırdığı iddiasıyla tekme tokat dövüldü. Dayak sonucu kolunun kırıldığı iddia edilen çocuğun ailesi dün imam hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.







Tekme tokat...



İmam tarafından dövülerek kolunun kırıldığını söyleyen O.B. şunları anlattı: “Dün camide kullanılan hoparlörün mikrofonu kırılmış. Kırılan mikrofonun mandalını camide arkadaşımın birisi bulmuş, bana verdi. Ben de imama verdim. İmam beni, ‘Bu mikrofonu sen kırdın’ diyerek tekme tokat dövmeye başladı. Kırmadığımı söylesem de dövmeye devam etti. Kolum çok acıyordu. İmam bana içirilmesi için arkadaşlarıma ağrı kesici vermiş. İçtikten sonra karnımdaki ve kolumdaki ağrılar biraz geçer gibi oldu. Ama kendime geldikten sonra eve gittim, olayı anneme babama anlattım.”.



O.B.’nin annesi Nurten B. ise oğlunun olayı ilk anlattığında çok üstünde durmadığını ancak daha sonra hastaneye gittiklerinde kolunun kırıldığını anladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Çocuğum bana olanları anlatınca, belki bir kusuru vardır, çocuk abartıyor diye düşündüm. Üzerini değiştirdim. Üzerindeki gömleği değiştirirken kolunu aşağı yukarı indirirken acıdan bağırıp ağlamaya başladı. Sonra vurulan sol kolundaki parmaklarını kıpırdatmasını istedim. Parmakları kıpırdamıyordu. Kendi imkanlarımız ile Bucak’ta özel bir hastaneye geldik. Hastanede çekilen röntgenlerde çocuğumun sol kolunda bilek ile dirsek arasında kırılma olduğu tespit edilerek alçıya alındı.”





İmam bunu yaparsa...



Baba Veli B. ise, “İmam bunu yaparsa cemaat ne yapar? Sonuçta bu bir çocuk. Suçlu da olabilir. Halbuki imam gelse kırılan mikrofonun yenisini alın dese alırdım. Korkutabilirsin ama kolunu kırıncaya kadar tekme tokat dövmenin de anlamı yok” diye konuştu.

İmam E.Ç. ise çocuğa bir tokat attığını kabul ederek kendini şöyle savundu: “Ben tokatı attıktan sonra camide kaldı. Öğlene doğru da motosikletine bindi gitti. Belki motosikletten düşünce kolu kırılmış olabilir. Ancak ben bir hata ettim. Tokat atmamalıydım.”









