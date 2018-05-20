Burdur'da Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

Burdur\'da Galatasaray taraftarları sokaklarda şampiyonluğu kutladı.

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında İzmir’de Göztepe’yi 1-0 yenen Galatasaray’ın 21’inci şampiyonluğu Burdur’da da coşkuyla kutlandı. Sarı kırmızılı taraftarlar Cumhuriyet Meydanı’nı doldurarak meşaleler eşliğinde marşlar söyleyip coştu.

Bazı Galatasaray taraftarları da Gazi Caddesi, Kışla Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve İstasyon Caddesi\'nde araçlarıyla konvoy oluşturarak tur attı. Bazı minik taraftarlar şampiyonluk sevincini ellerinde bayraklarıyla Atatürk anıtında yaşadı.

Gölhisar ilçesinde de taraftarlar cadde ve sokaklara çıkıp tur atarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Taraftarların konvoyundan görüntüler

- Meydanda toplanan taraftarlar

- Gölhisar ilçesindeki taraftarlardan detaylar

(FOTOĞRAFLI)