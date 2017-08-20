Burdur'da futbol şenliği

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Burdur Şubesi tarafından futbol şenliği düzenlendi.

Şeker Fabrikası futbol sahasında düzenlenen şenliğe, Yeni Burdurspor, Burdur Belediyespor, 1561 Burdur Karadenizspor, Bucak Gençlikspor, Isparta Iyaşspor, Isparta Eğirdirspor, Lara Antalyaspor Futbol Okulu, Isparta Ispro Futbol Okulu\'ndaki 9-11 yaş arası 200 futbolcu katıldı.

Şenliği geleneksel hale getirdiklerini söyleyen TÜFAD Burdur Şube Başkanı Özcan Yıldırım amaçlarının çocukları iyi vatandaş ve iyi sporcu olarak yetiştirmek olduğunu söyledi. Başkan Yıldırım, desteklerinden dolayı Burdur Belediyesi\'ne teşekkür etti.

Antalyaspor Lara Futbol Okulu Antrenörü Mehmet Toprak da \"Amacımız çocuklarımızı bir araya getirip, futbolun birleştirici gücünden faydalanmak\" dedi. Isparta IYAŞ Spor Antrenörü Erol Yedibela da bu tür organizasyonların küçük futbolcuların gelişimine katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Maçlardan

- Röp1: Özcan Yıldırım

- Röp2: Mehmet Toprak

- Röp3: Erol Yedibela

- Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,(DHA)

