Burdur'da FETÖ'nün çatı davasında 5 sanığa hapis cezası

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) – BURDUR’da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan 1’i tutuksuz 6 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY’nin çatı davası sonuçlandı. Mahkeme heyeti aralarında ‘Burdur il imamı’ olmakla suçlanan Adnan Yılmaz’ın da bulunduğu 5 sanığı 9 yıl 4 ay 15 günden 11 yıl 5 ay 15 güne kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırdı. Tutuksuz sanığın dosyası ise ayrıldı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 1’i tutuksuz 6 sanığın yargılandığı çatı davası sonuçlandı. Haklarında \'FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü kurmak veya yönetmek\' ve \'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet\' suçlarından dava açılan 6 sanık Burdur Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıktı.

Murat Çakıroğlu tutuklu bulunduğu Düzce T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) vasıtasıyla duruşmaya katılırken, diğer tutuklu sanıklar Adnan Yılmaz, Ahmet Topal, Dönmez Şen ve Rafet Özkan ile tutuksuz sanık Süleyman Bıçaklı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

‘Burdur il imamı’ olduğu suçlamasıyla yargılanan Adnan Yılmaz, duruşmadaki ifadesinde 8 kişilik koğuşta 21 kişi kaldıklarını ve bu şartlarda 156 sayfa savunma hazırladığını söyledi. Yılmaz, \"Örgüt yöneticiliği ve il imamı olduğum iddialarını reddediyorum. Bu cemaatin okullarında okumadım, örgütün dershanelerine gitmedim. Nevşehir’de sosyalist görüşlü öğretmenlerin olduğu dershaneye gittim. Katalog evliliği yapmadım. Amcamın kızıyla evliyim. Amerika Birleşik Devletleri’ne, Pensilvanya\'ya gitmedim. Gülen imzalı bir saatim bile yok\" dedi.

Sosyal medyada cemaati övücü, hükümeti eleştiren paylaşımlar yapmadığını savunan Adnan Yılmaz, faizsiz bankacılık yaptığı, kredi kartında limit sorunu yaşamadığı ve kredi kartı aidatı ödemediği için Bank Asya\'da hesap açtırdığını öne sürdü. Yılmaz, \"ByLock indirmedim, kullanmadım, kimseye tavsiye etmedim. Devlet ve millet aleyhine silahlı ya da silahsız bir terör örgütüyle bağım yok\" diye konuştu.

Diğer sanıklar da ifadelerinde üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi ve beraat talep etti.

5 SANIĞA HAPİS CEZASI

Hacı Süleyman Arslan başkanlığındaki mahkeme heyeti verdiği aranın ardından kararını açıkladı. Mahkeme heyeti il imamı olduğu iddia edilen Adnan Yılmaz\'ı ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 11 yıl 3 ay, Ahmet Topal\'ı 9 yıl 4 ay 15 gün, Dönmez Şen\'i 11 yıl 5 ay 15 gün, Murat Çakıroğlu\'nu 9 yıl 4 ay 15 gün ve Rafet Özkan\'ı 10 yıl 11 ay 7 gün hapisle cezalandırdı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen tutuksuz sanık Süleyman Bıçaklı\'nın dosyasını ise ayırdı.