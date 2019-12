Burdur'da engelli zaferi

Burdur’da engellilerin Topluma Kazandırma Atölyesi'nin mevzuata aykırı işlem yapıldığı gerekçesiyle kapatılması üzerine gösterdikleri tepki sonuç getirdi. Vali İbrahim Özçimen, mağduriyetin giderileceğini söyledi



Burdur Valisi İbrahim Özçimen, Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında, söz konusu kursun kapatılmasıyla valiliğin herhangi bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Medyada yer alan haberlerle Burdur'un rencide edildiğini ve engellilere sahip çıkılmayan bir il gibi gösterildiğini belirten Özçimen, bu kursa Valilik olarak daha önce 19 bin lira verdiklerini kaydetti.



Özçimen, Özürlüler Derneğinin bir proje yaparak İŞKUR'a götürdüğünü hatırlatarak, şöyle konuştu:

"İŞKUR, projeyi çok güzel buluyor. Dernek adına da (Başkan olmamasına rağmen) Yavuz Kaya bir protokol imzalıyor. Diyor ki 'Ben bu kurallarla bu projeyi devam ettireceğim'. Kurs açılıyor. Yavuz Kaya ve İŞKUR'un imzaladığı protokolde kurallar var. Protokolde 'Her ne ad altında olursa olsun katılanlardan bir bedel bir ücret alınamaz' deniliyor. "



Kursa devam eden iki öğrencinin velisinin müracaatı üzerine çocukların paralarının yarısının kesildiğini öğrendiklerini belirten Vali Özçimen, Denetim Kurulu'nun ihbar üzerine yaptığı soruşturmada, da bunun belirlendiğini söyledi. Özçimen, zihinsel engelli çocukların bağış yapma ehliyeti olmadığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Sonra Denetim Kurulu bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne rapor ediyor. İŞKUR Genel Müdürlüğü, protokolü uyguluyor ve diyor ki kurs kapanmıştır. Buraya yaptığımız masraflar kurumundur, bunlar geri alınacak. Bunların herhangi bir aşamasında valiliğimizin dahli yoktur."



Engellilere yönelik valilik faaliyetleri de anlatan Özçimen, "2008 yılında sadece bin 234 engelli vatandaşımıza 77 bin lira yardımda bulunmuşuz. Bunun yanında SHÇEK eliyle her ay 715 engellimize evde bakım yapılmakta. Kişi başına 477, toplamda her ay 341 bin 55 TL evde bakım ücreti ödenmektedir. 209 adet mekanik 38 adet akülü araç dağıtılmıştır" diye konuştu.



‘Sorun yarın akşama kadar çözülecek’



Kurstaki öğrencileri mağdur etmelerinin söz konusu olmadığını vurgulayan Vali Özçimen, "Burada çocuklar üretmenin mutluluğunu yaşıyorlardı. Onların mutluluğunu ben gözlerinden de okuyabiliyordum. İŞKUR'dan gönderilen yazıya rağmen kursu ve makineleri mühürlemedik" dedi.



Özçimen şöyle devam etti:

"Maalesef bu çocuklar dernek tarafından ajite edilerek kullanılmışlardır. Çocuklarımız ve onların cefakar velileri merak etmesinler, üzülmesinler, inşallah yarın akşama kadar bu meseleyi çözümleyeceğim. Onlarla beraber şu anda olanlardan daha fazla imkanla kurslarını devam ettireceğiz. Eğer talip olursa belediyemiz, belediye talip olmazsa başka bir kurumla mutlaka bu kursu sürdüreceğiz, çok faydalı bir kurs olduğunu düşünüyorum."



Gazetecilere kırgın olduğunu söyleyen Özçimen, "Maalesef bir kırgınlığım var size. Burada manipülasyon var, siyasi kavga var. Ama Burdur'a yazık değil mi? Kim koruyacak Burdur'u" diye konuştu.



Burdur Özürlüleri Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Kaya'nın kendilerine dayatmalarda bulunmaya çalıştığını ifade eden Özçimen, devletin kendisine dayatmacı üslupla geleni muhatap kabul etmeyeceğini kaydederek şunları söyledi:



"İŞKUR diyor ki 'Sen öğrencilerden para aldın bu mevzuata aykırı, seninle artık devam etmem mümkün değil'. O diyor ki 'Ben mevzuat falan takmam, ve devam edeceğim). Bu mümkün değil, bunu herkesin anlaması lazım. Özürlüler konusunda birisi suçlanacaksa ben o adam değilim."



İŞKUR’un gönderdiği yazı



Burdur Valisi Özçimen, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını ve gerekli adli soruşturmanın yapılacağını belirterek, İŞKUR İl Müdürlüğünden derneğe gönderilen yazıyı basın mensuplarına dağıttı. İŞKUR İl Müdürü İsmail Deveci imzasıyla 26 Şubatta derneğe gönderilen yazıda şu ifadelere yer alıyor:



"İl Müdürlüğümüz ile derneğiniz arasında yürütülen özürlülere yönelik 'Nakış makinesi ile kullan at terlik imalatı meslek edindirme kursu', kursiyerlerden para alındığı bilgisi üzerine yapılan inceleme sonunda tespit edilerek, Genel Müdürlüğümüzden talimat istenmiştir. Gelen talimatta, kursun iptal edilerek kursiyerlerden alınan ücretlerin kursiyer hesaplarına aktarılması, alınan demirbaşların muhafaza edilerek komisyon kararı sonucuna göre hareket edilmesi bildirilmiştir. Kursiyerlerden ne kadar para alındığının liste halinde bildirilmesini, alınan paraların kursiyer veya velisinin hesaplarına aktarılmasını ve aktarma bilgisi ya da banka dekontlarının kuruma gönderilmesini, iptal tarihine kadar kursa ait giderlerin ödeneceği belirtilmiştir."



Burdur Özürlüleri Koruma ve Yaşatma Derneği Mesleki Eğitim Merkezi'nin İŞKUR desteğiyle açtığı Topluma Kazandırma Atölyesi, İŞKUR ile yapılan protokole aykırı şekilde özürlü ailelerinden bağış kabul edildiğinin tespit edilmesi üzerine kapatılmıştı.