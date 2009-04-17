Burdur'da bir kişi rakıdan zehirlendi

Burdur'da bir kişinin, rakı içtikten sonra rahatsızlanması üzerine, içkinin satıldığı marketteki rakılar polis ekiplerince toplatıldı.



Edinilen bilgiye göre, Burdurlu iş adamlarından Emin E, marketten aldığı içkiyi içtikten sonra rahatsızlanarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hastanede tedavisi tamamlanan Emin E, daha sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak rakının sahte olabileceğini bildirdi.



İhbar üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Emin E'nin alışveriş yaptığı markete operasyon düzenledi. Markette bulunan ve bandrollü oldukları öğrenilen rakılar, savcılık kanalıyla incelenmek üzere Burdur Tarım Müdürlüğü'ne gönderildi.



Emin E'nin içtiği şişede kalan rakıdan alınan numunenin Burdur Tarım Müdürlüğü tarafından Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildiği bildirildi.

