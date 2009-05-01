Burdur'da, 300 göstericiye 400 polis

Burdur'da yapılan 1 Mayıs kutlamalarına katılan 300 kişi için Emniyet Müdürlüğü 400 polis görevlendirdi, kutlamalar olaysız geçti. Bir öğrencinin elindeki `Deniz Feneri'ni de al git' yazılı döviz dikkat çekti.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Burdur'da olaysız kutlandı. Köprübaşı Mevkii'nde toplanan CHP, ÖSP, SHP, Eğitim- Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sosyalist Parti, DİSK Genel İş Yeşilova Örgütü, KESK, Devrimci Gençlik Birliği'ne bağlı yaklaşık 300 kişi Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, `Yaşasın devrim ve sosyalizm', `Sermayeye değil emekçiye bütçe', `Parasız eğitim, parasız sağlık', `MİT- silah- kontrgerilla, bu abluka dağıtılacak', `Devrim için tek yol', `Özgürlükçü sol' sloganları attı. Bir öğrencinin elindeki `Deniz Feneri'ni de al git' yazılı döviz dikkat çekti.



1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan Eğitim- Sen Burdur Şubesi Sekreteri Atilla Kabakcı, ``Siyasi iktidar bir yandan tatil ilan edip bir yandan Taksim'i emekçilere kapatarak bayramı zehir etmek istemektedir'' dedi. 30 yıllık savaşın karanlık suçlarının aydınlatılması talebinin Ergenekon davası kullanılarak günlük siyasi hesaplara alet edildiğini söyleyen Kabakcı, ``Geleceğimizi karartan bu ırkçı şovmen yapıyı durduracağız. Darbe artığı bu anayasadan kurtulacağız. Çok kültürlü eşitlikçi özgürlükçü, demokratik bir anayasa talebimizi yükselteceğiz'' diye konuştu. 1 Mayıs kutlamaları halay çekimi ile olaysız bir şekilde son buldu. (DHA)



