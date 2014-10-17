Burdur'da 1800 yıllık Herkül büstü bulundu

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde yapılan kazılarda yaklaşık 1800 yıllık olduğu belirtilen ve üst kısmında arslan betimlemesi bulunan "Herkül" büstü ortaya çıkarıldı.

Antik dünyanın en sevilen kahramanlarından biri olan, günümüzde de birçok filme, romana, tiyatro oyununa, teknolojiden spora pek çok firmaya ilham veren Herkül'e (Herakles) ait olduğu düşünülen yeni bir büst bulundu. Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde yapılan kazılarda çıkarılan büst, MS 2. yüzyıla tarihleniyor.

Üst kısmında aslan betimlemesi bulunan büst, Herkül'ün bu bölgede bulunmuş en sıra dışı ve temiz büstlerinden biri. Kibyra antik kentinde arkeolojik kazı çalışmalarını yürüten Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru'nun yanı sıra, kazılarda görevli Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi İsmail Baytak, AA muhabirine bir açıklama yaptı. Buna göre, Herkül büstü kentin agorasında havuzlu bir çeşme yapısının yanında keşfedildi.

Büstün en önemli özelliğinin; üst kısmındaki arslan betimlemesi olduğunu anlatan Baytak, "Bu büst çok önemli. Literatür çalışması yaptık. Bu bölgede, Anadolu coğrafyasında ve diğer müzelerde görebileceğiniz bir örnek değil. İlk kez karşılaştık ve büyük sevinç yaşadık" dedi.

Baytak, büstte yaptıkları araştırmalarda, işçiliğin milattan sonra 2. yüzyılı işaret ettiğini, bu zamanın da Antoninler dönemine denk geldiğini bildirdi. Ortaya çıkarılan Herkül büstünün arslan postuyla betimlenmiş özel eserlerden olduğunu dile getiren Baytak, 'Büstün üst kısmında arslanın gözleri, arka tarafta yelelerini görebilirsiniz. Bu yeleler Herkül'e değil, arslana ait. Mitolojide zaten Herkül'ün yarı tanrı özelliği de var. Arslan betimlemesi de gücü temsil ediyor. Herkül, sakallı şekilde işlemeli olan büstte arslanın postunu kafasına geçirmiş ve göğüs hizasından kendi vücuduna bağlamış. Biz sadece kafa kısmını ortaya çıkardık' diye konuştu.

Herkül kimdir?

Yunan mitolojisinde Herakles, Roma Mitolojisi'nde Herkül olarak adlandırılan kişi, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene'nin oğludur. Herakles, doğduğu günden itibaren tanrısal bir kuvvete sahiptir.

Herakles, 18 yaşına geldiği zaman Kitharion ormanlarında yaşayan ünlü canavarı öldürmüştür. Kendisine ödül olarak Thebai kralının kızı Megara verilmiştir. Hera'nın çıldırttığı Herakles, 3 oğlu ve karısını öldürmüştür. Suçlarından arınması için Miken kralı Eurystheus'un hizmetine girip her istediğini yapması gerekmiştir. Kralın Herakles'e yaptırdığı 12 işe mitolojide, Herakles'in 12 görevi denir. Bu 12 işten biri Nemean arslanını yenmektir.