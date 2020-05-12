Burdur'un bir beldesi, berberin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde, berberin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınan Kocaaliler beldesinde sıkı önlemler alındı.

Beldede giriş ve çıkışlar jandarma kontrolünde sağlanırken sağlık ekipleri de filyasyon çalışması yaptı. Kocaaliler Belediye Başkanı Selahattin Gökce, "Dışarıyla temas var. Komşularıyla akrabalarıyla temasları var. Bunları tespit ettik. Onlar da testlerini yaptırdı, bekliyoruz" derken, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef dün üzücü bir olay yaşadık. Bir berberimizin testi pozitif çıktı. Biz de esnafımıza siperlik dağıtıyorduk. Bu esnada mecburen berberimizi de ziyaret ettik. Herhangi bir temasımız olmadı ama biz de tedbir amaçlı testimizi yaptırdık, sonuçlarını bekliyoruz."

Belde 14 gün karantinada kalacak.