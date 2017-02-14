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Burdur Savcılığı: Reina saldırısının planlayıcısı yakalandı

Saldırının planlayıcısının Türk asıllı Fransız vatandaşı olduğu ileri sürüldü

14 Şubat 2017 14:58

Burdur'da hakkında tutuklama kararı verilen İstanbul'daki Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu belirlenen Türk asıllı Fransız vatandaşı A.S., İstanbul'da yakalandı. Savcılık, şüphelinin üzerinden Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'un kaldığı evin kira kontratının ele geçirildiğini açıklandı.

DHA'nın haberine göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bir süredir IŞİD üyeliğinden hakkında soruşturma yapılan, yılbaşı gecesi İstanbul'da düzenlenen Reina saldırısının planlayıcılarından olduğu belirlenen ve cumartesi tutuklanan Abdulgadir Masharipov'un kaldığı evin kira kontratını üzerinde bulundurduğu tespit edilen Fransa vatandaşı A.S.'nin İstanbul'da yakalandığı belirtildi. 2 gün önce yakalandığı belirtilen ve Antalya nüfusuna kayıtlı erkek şüpheli A.S. hakkında Burdur Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verildiği kaydedildi.

A.S.'nin 2009 yılından bu yana Fransa'da ikamet ettiği ve Reina saldırısının ardından 10 Ocak'ta hakkında Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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