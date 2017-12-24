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Burdur kar altında

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

24 Aralık 2017 15:42

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürürken, ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Burdur\'da mevsimin ilk karı dün akşam saatlerinde yağdı. Kent merkezini beyaz örtüyle kaplayan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kentin yukarıdan göründüğü Susamlık Tepesi\'ne çıkanlar karın oluşturduğu manzarayı izledi. Kent merkezinde hava sıcaklığı kar yağışıyla birlikte 1 dereceye kadar düştü. Burdur\'da elektrik ustası 26 yaşındaki Özgür Özeren ile aynı yaştaki eşi Nihal de düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla kar manzarası eşliğinde özçekim yaptı.
Kar yağışı şehir içi trafikte olumsuzluk yaratmazken, Burdur- Antalya karayolunda küçük çaplı hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği belirtildi.

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