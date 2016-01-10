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Burdur HDP il eş başkanları tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencisi 27 kişi ‘terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla gözaltına alınmıştı

10 Ocak 2016 12:11

Burdur'daki operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden HDP İl Eş Başkanı Gülistan Akdağ ile Abdulvahap Tunçay tutuklandı.

Vatan'da yer alan habere göre; Önceki gün sabaha karşı 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyonda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencisi 27 kişi ‘terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Operasyonda, bazı bilgisayar ve örgütsel dokümanlara da el konulmuştu.

Operasyonda gözaltına alınanlardan 18'i Burdur Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u dün Burdur Adliyesi'ne sevk edildi. 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, HDP İl Eş Başkanı 28 yaşındaki Gülistan Akdağ ile 26 yaşındaki Abdulvahap Tunçay, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklandı. Akdağ ve Tunçay, Burdur Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 

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