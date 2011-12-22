Burdur Göl'ünün kurumaması için 'Sadakat Yolculuğu' yapılacak



T24 - Doğa Derneği tarafından organize edilen ve Atlas Dergisi tarafından desteklenen Burdur Gölü’ne Sadakat Yolculuğu 7 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek. 6 Ocak Cuma akşamı İstanbul’dan, Ankara’dan, Hasankeyf’ten, Şanlıurfa’dan ve Hatay’dan başlayacak Sadakat Yolculuğu kar amacı gütmüyor ve organizasyona Türkiye’nin her yerinden katılmak mümkün.

Burdur Gölü’ndeki kurumaya dikkat çekmek ve göllerinin kurumasını durdurmaya çalışan Burdurlulara destek vermek amacıyla organize edilen Burdur Gölü Sadakat Yolculuğu Pazar günü son bulacak.

Türkiye’nin 13 uluslararası öneme sahip Ramsar alanından ve 305 Önemli Doğa Alanı’ndan birisi olan Burdur Gölü, 1975’ten bu yana alanının yaklaşık üçte birini kaybetti ve su seviyesi 12 metre 25 santim düştü. Gölü besleyen yer üstü sularının baraj ve göletlerde tutulması, yer altı sularının ise sondaj kuyularıyla aşırı miktarlarda çekilmesi gölün sonunu hazırlıyor. Göl, sanılanın aksine yağışların azalması nedeniyle değil, göle giden suların aşırı kullanımı nedeniyle kuruyor. Eğer böyle devam ederse Burdur Gölü’nün önemli bir bölümü 2040 yılında kurumuş olacak.

Doğa Derneği ve Atlas dergisi bundan önceki yıllarda Tuz Gölü, Kaz Dağları, Hasankeyf ve Allianoi’e sadakat yolculukları düzenlemişti. 7 Ocak günü gerçekleşecek Burdur Gölü’ne Sadakat Yolculuğu ile Türkiye’nin her yerinden ve Burdur’dan yüzlerce doğasever ve aktivist Burdur Gölü’nün yok oluşuna dikkat çekmek için gölün en çok çekildiği Senir bölgesinde buluşacak.