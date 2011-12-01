Burdur Gölü yok oluyor!

T24 - Son 35 yılda üçte biri kuruyan ve su seviyesi 12 metre 25 santim düşen Burdur Gölü’nün yok oluşu birçok canlıyla birlikte insan yaşamını da tehdit ediyor. Doğa Derneği’nin Burdur Gölü’yle ilgili yayımladığı kitapçığa göre böyle devam ederse gölün önemli bir kısmı 2040 yılında kurumuş olacak.









Burdur Gölü’nün kurumasını önlemek için mücadele veren Doğa Derneği, geçtiğimiz günlerde “Göl Yoksa Burdur da Yok” adında bir kitapçık yayımladı ve gölde yaşanan tehlikeli sürece dikkat çekti. Kitapçıkta yer alan verilere göre, son 35 yılda Burdur Gölü sahip olduğu alanın yaklaşık üçte birini kaybetti ve su seviyesi 12 metre 25 santim azaldı.





Havzada 1995’ten bu yana yağışlı bir döneme geçilmesine karşın gölün su seviyesinin düşmeye devam etmesi sorunun çok daha büyük olduğunu gösterdi. Gölle ilgili bilimsel çalışmaların sonuçlarına göre, gölü besleyen akarsulardaki suyun barajlarda tutulması ve yer altı sularının sondaj kuyularıyla aşırı miktarda çekilmesi, gölün sonunu hazırladı söylendi.

Tarım zarar görecek







Burdur Gölü kurudğu takdirde dünyada sadece burada yaşayan Burdur dişli sazancığı adlı balığın nesli yeryüzünden silinecek. Öte yandan, gölün ev sahipliği yaptığı nesli küresel ölçekte tehlike alındaki dikkuyruk ve öteki sukuşu türlerinin yaşam alanı daralacak. Gölün yarattığı nem ve mikroklima etkisinin ortadan kalkmasıyla, Burdur’un lokomotif sektörleri tarım ve hayvancılık da büyük zarar görecek.

Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz, yaptığı açıklamada Burdur Gölü’nü kaybetmemek için acilen harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:



“Son yıllada Türkiye’de Akşehir Gölü’nün, Tuz Gölü’nün ve daha pek çoğunun kurumasına seyirci kalındı. Burdur Gölü içinse henüz çok geç değil. Doğa Derneği, “Burdur Gölü’nü Kurtarma Projesi” ile bunu başarmayı hedefliyor ve Burdur’daki tüm taraflarla birlikte çalışıyor. Burdur Gölü’nü korumak için hazırlanmış bir sulakalan yönetim planı var ve yerel taraflar gölü korumak için yoğun olarak çalışıyor. Ne var ki bu çalışmalar asıl sorunu çözmüyor. Akarsular üzerindeki barajlar ve yeraltı sularının aşırı kullanımı nedeniyle göle yeterince su ulaşmıyor. Böylece göl kuruyor. Doğa Derneği, Burdur Gölü’nü korumak için hazırlanan yönetim planının havzdan göle daha fazla su ulaşmasını sağlayacak şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor.”

Burduk gölü ile ilgili kitapçık