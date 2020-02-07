Burdur ve Denizli'nin bazı ilçelerine okullara kar tatili

Burdur'un 3 ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Denizli'de de dün gece başlayıp, sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Çameli ilçesinde okullar tatil edilirken, Çal ve Bekilli ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi.



Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınyayla ilçesinin tamamında, Çavdır ve Gölhisar ilçelerinde ise taşımalı öğrenciler için 7 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

Denizli'de dün gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreyi geçti. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün için Çameli ilçesinde okullar tatil edildi. Çal ve Bekilli ilçelerinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitime 1 gün ara verildi.