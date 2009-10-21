‘Burcu'ya hiç tahammülüm yok!’

Okan Bayülgen, spor spikeri Burcu Esmersoy hakkında ‘Ona hiç tahammülüm yok. Bence hiç güzel değil’ dedi.



Okan Bayülgen, ekranların en güzel spor spikerleri arasında gösterilen ve çok sayıda hayranı bulunan 1997 Türkiye 4. Güzeli Burcu Esmersoy’u güzel bulmadığını söyledi.



Sunuculuğunu yaptığı “Medya Kralı” programında Esmersoy’un yaz boyunca NTV’de sunduğu “Yaz Gecesi Şovu”ndaki partneri Yekta Kopan’ı ağırlayan Bayülgen, “Benim Burcu Esmersoy’a hiç tahammülüm yok. O kızın niçin güzel bulunduğunu da anlamıyorum. Fakat o camia, NTV, CNBC-e camiası, varsa yoksa Burcu Esmersoy... ‘Burcu Esmersoy kadar güzeli yok. En güzel kız Burcu Esmersoy!’ Bence hiç güzel değil. Ayrıca da Türkiye’nin güzel kızları arasında sayılmıyor ama nedense Burcu Esmersoy” dedi.



Bunun üzerine Kopan da Esmersoy’u savundu ve onun çok güzel bir kız olduğunu söyledi. Esmersoy’un akrabası olduğunu söyleyen Bayülgen, Esmersoy hakkında konuşmaya devam edince programın diğer konuklarından Oray Eğin de “Ekran seviyor onu. Ekrana yakışıyor. Burcu bence çok güzel” yorumu yaptı.



Esmersoy’un yakın arkadaşı Ersin Düzen de Milliyet’e Bayülgen’in yorumuna şaşırdığını belirtti. Esmersoy’un ekranda göründüğünden de güzel olduğunu belirten Düzen, “Burcu’yu güzel bulmuyorsa Okan’da büyük sıkıntı var demektir. Ya gözlerinde bir problem vardır, ya da kadından anlamıyordur. Burcu çalışma arkadaşım olmadan da aynı fikirdeydim, bence Burcu Türkiye’nin en güzel kadınlardından biri... “ dedi.



‘Şaka herhalde’



Esmersoy’u Türkiye Güzeli seçen Miss Turkey Yarışması’nın Türkiye temsilcisi Özcan Sandıkçıoğlu, “1997 yılında Türkiye güzeli seçtik. Çünkü 20 kızın arasında kalitesi ve zekâsıyla hemen kendisini fark ettiren bir güzelliği vardı ama Burcu sadece güzel bir kız değil, aynı zamanda son derece kültürlü ve akıllı...



Bütün bunlar bir araya gelince onu en güzel arasına seçmemiz de kaçınılmaz oldu. Aradan kaç yıl geçti, şimdi ekranda da onu son derece etkileyici ve zeki buluyorum. Okan Bayülgen şaka yapmış herhalde” diye konuştu.



Hıncal Uluç:Okan biraz kılıbık olmuş



Okan’ın nasıl böyle bir şey söylediğini anlamakta bir bakıma güçlük çekiyorum, bir bakıma da onu anlıyorum. Demek ki, bizim sevgili Okan biraz kılıbık bir erkek olmuş. Burcu, sekreterim Yasemin doğum yaptığında aşağı yukarı bir sene benim sekreterim olarak çalıştı. Çok şeker, çok tatlı bir kızdır.



Ayrıca çok güzel bir kadındır. Güzelliği tescillidir. Sohbeti, arkadaşlığı da hoştur. Yani her erkeğin yanında olması gereken tiplerden biridir.