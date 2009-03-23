Burcu'nun katilleri güvenlik kamerasında

İzmir'de öldürülen güzellik uzmanı Burcu Güçlü'nün katil zanlısı 2 kişi, cinayetten önce girdikleri mağazanın güvenlik kameralarınca görüntülendi



Bornova'da güzellik salonu işletmecisi Burcu Güçlü'nün öldürülmesi ile ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı oldukları iddiasıyla tutuklanan C.A. ile A.U. ile ilgili 2 ayrı güvenlik kamerası kaydına ulaştı.



Polis ekipleri, C.A. ve A.U'nun, Burcu Güçlü'nün öldürülmesi sırasında kullandıkları kar maskesini satın aldıkları iş yerini belirledi.



İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis, C.A. ve A.U'nun olay sırasında kullandıkları kar maskesini satın alırken görüntülerinin kayıtlı olduğunu gördü.



Burcu Güçlü'nün evinin yakınındaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye alan polis, bir banka şubesinin güvenlik kamerasında, C.A. ve A.U'nun cinayetten sonra apartmandan çıkarlarken görüntülendiklerini belirledi.



Güvenlik kamerası görüntülerinin de cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına teslim edildiği bildirildi.



Vahşice katledilmişti



İzmir'in Bornova ilçesi 85. Sokak'taki apartmanın görevlisi 19 Mart günü su borusunu tamir için girdiği havalandırma boşluğunda kadın cesediyle karşılaşmış, öldürülen kadının aynı apartmanda güzellik merkezi işleten Burcu Güçlü (35) olduğu tespit edilmişti.



Güçlü'nün 19 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü, ardından havalandırma boşluğuna atılarak yakıldığı belirlenmişti.



Soruşturmayı yürüten polis, kadının yanında yevmiyeyle broşür dağıtım işinde çalışan C.A. (19) ve A.U'yu (20) gözaltına almış, 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

