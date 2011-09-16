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Spor

Burcu Örskaya bronz madalya mücadelesini kaybetti İSTANBUL (A.A)

16 Eylül 2011 23:24

-Burcu Örskaya bronz madalya mücadelesini kaybetti İSTANBUL (A.A) - 16.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, bayanlar 67 kiloda Burcu Örskaya, bronz madalya mücadelesinde ABD'li rakibine yenilerek, tarihi bir başarıya imza atma şansını elinden kaçırdı.  Sinan Erdem Spor Salonu'nda, olimpiyat vizesinin olmadığı ve 14 sporcunun mücadele ettiği bayanlar 67 kiloda Burcu Örskaya, ABD'li rakibi Adeline Maria Gray ile bronz madalya müsabakasına çıktı.  Rakibi karşısında varlık gösteremeyen ve 2-0 (0-1, 0-1) yenilen Örskaya, dünya şampiyonalarında bugüne kadar madalya alan ilk bayan sporcu olma şansını da kaçırdı.  Sıkletinde 5. sırayı elde eden Burcu Örskaya, şampiyonanın en başarılı bayan Türk güreşçisi unvanını kazandı.

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