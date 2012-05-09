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Burcu Esmorsoy'a dair ırkçı söylem

Burcu Esmersoy’un 'Batılı görünümü' popüler ırkçı sitesinde tartışmaya neden oldu

09 Mayıs 2012 19:15

Survivor’ın sunucusu Burcu Esmersoy’un 'Batılı görünümü' popüler ırkçı sitesi www.stormfront.org’da tartışma yarattı...

Zafer Akbaş'ın HaberTürk'te yer alan haberine göre, ‘White Brigade’ adlı Amerikalı ırkçı, geçen yıl sitenin forum sayfalarında Esmersoy’un fotoğrafını paylaşıp “Türk olduğuna inanabiliyor musunuz?” başlığıyla tartışmanın fitilini ateşledi. Irkçılar 1 yıldır, Esmersoy’un soyağacı ve Türklükle ilgili çok ilginç fikirler ileri sürdü.

İşte mesajlar:

-‘Ben Türkleri Moğol ırkından ve koyu renkli diye düşünüyordum. Ama demek ki öyle değil’.
- ‘Sarışın değil. Boyalı ve lensli...’
- ‘Türkiye’nin batısında ve İzmir civarında bunun gibi beyaz tenliler var diye biliyorum.’
- ‘Görünümüyle rahatlıkla Avrupalılara karışabilir.”
- ‘Saf beyaz olmayabilir kendisi.’
- ‘Göz rengi ve saçı orijinal mi?’

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