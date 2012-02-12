Burcu Esmersoy yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

T24 - Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile önceki gün aşk yaşadıklarını itiraf ettiği Acun Ilıcalı'nın sağ kolu Esat Yontuç, ilk kez beraber görüntülendi.

Burcu Esmersoy ve Esat Yontuç, önceki akşam Kanyon Alışveriş Merkezi'nde önce Sosa Restaurant'ta yemek yedi, ardından da sinemaya gitti.

Sinema çıkışında yakın arkadaşları Gökhan Şükür'ü de yanlarına çağıran çift, hep beraber Gina' da kahve içti.

Mekan çıkışında fotoğrafları çekilen çiçeği burnunda çiftin yaşadıkları şaşkınlık objektiflere işte böyle yansıdı.