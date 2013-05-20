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Burcu Esmersoy sevgilisiyle el ele

Esmersoy: Birlikteliğimizi ilk kez görüntülediniz, tebrikler. Çok mutluyuz ve böyle devam etmesini diliyorum

20 Mayıs 2013 13:21

Burcu Esmersoy bir süredir aşk yaşadığı genç işadamı Sami Kiresepi’yle hafta sonu Çeşme’de el ele görüntülendi. 7800 Otel’in plajında güneşlenen Esmersoy, fotoğraflarının çekildiğini fark edince denize girmekten vazgeçip üstünü giydi.

Güzel sunucu şezlongda dinlenirken, Kiresepi ise arkadaşlarıyla sohbet etti. Çıkışta sevgilisiyle el ele fotoğrafları çekilirken gülümseyerek poz veren Burcu Esmersoy, “Birlikteliğimizi ilk kez görüntülediniz, tebrikler. Çok mutluyuz ve böyle devam etmesini diliyorum” dedi

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