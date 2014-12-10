Burcu Esmersoy ile Başar Savur ayrıldı

Evlenmeleri beklenen Burcu Esmersoy ve Başar Savur’un 1 yıllık ilişkisi sona erdi.

Evlilik yolunda ilerleyen sunucu Burcu Esmersoy ile işadamı Başar Savur yollarını ayırdı. Yaklaşık 1 yıldır beraber olan Esmersoy ve Savur’un ilişkilerini 1,5 ay önce noktaladığı ortaya çıktı.

Sinem Vural’ın Hürriyet’teki haberine göre, ikili, ayrılık haberini paylaşmaktan ise kaçındı. Savur’un ailesiyle de tanışan Burcu Esmersoy, eylül ayında verdiği röportajda yeniden evlenmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna şöyle yanıt vermişti:

“Evlilik söylentileri hakkında konuşmama kararı aldım. Geçen sefer çok konuştum, olmayınca insanlar hayal kırıklığa uğradı. Bundan böyle insanlarda beklenti yaratmak istemiyorum. İlişkilerimin hepsi ciddi ilişkiler oluyor. Her şey çok güzel gidiyor; ama aşkın bittiği noktada, evlilik için saygı ve sevginin devam etmesi gerekir ya; onları göremeyince evlenmemek gerektiğini düşünüyorum.”