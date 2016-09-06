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Burcu Esmersoy, hasta bir köpeği sahiplendi

“Onları sadece zevk için satın alıp, sıkılınca da terk etmek yerine sahiplenelim"

06 Eylül 2016 00:25

Hayvan sevgisiyle bilinen sunucu Burcu Esmersoy, hasta bir köpeği sahiplendi. Sunucu, evinin bahçesinde bakmaya başladığı köpeğe ‘Bia’ adını verdi.

Ajanimo’nun haberine göre, Sahibi tarafından terk edilen hasta bir köpeğin bakımını üstleneceğini belirten Esmersoy, örnek bir davranış sergiledi. Yanında getirdiği veterinere köpeği emanet eden sunucu, tedavi masraflarını da karşıladı.

Esmersoy, “Zor durumda kalan hayvanları koruyalım” diyen Esmersoy, “Onları sadece zevk için satın alıp, sıkılınca da terk etmek yerine sahiplenelim. Eziyet edilmesine engel olalım. Bu suçu işleyenleri uyaralım ve şikayet edelim lütfen” uyarısında bulundu.

3 kardeş yuva arıyor

 

15 Haziran doğumlu 2 erkek 1 dişi kedi yuva arıyor. Tuvalet eğitimi olan ve kuru mama yiyen 3 kedi, yeni yuvasını arıyor. Kedilerden birini sahiplenmek isteyenler  0 532 5180072 numaralı telefondan iletişim kurabilirler.

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