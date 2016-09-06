Hayvan sevgisiyle bilinen sunucu Burcu Esmersoy, hasta bir köpeği sahiplendi. Sunucu, evinin bahçesinde bakmaya başladığı köpeğe ‘Bia’ adını verdi.

Ajanimo’nun haberine göre, Sahibi tarafından terk edilen hasta bir köpeğin bakımını üstleneceğini belirten Esmersoy, örnek bir davranış sergiledi. Yanında getirdiği veterinere köpeği emanet eden sunucu, tedavi masraflarını da karşıladı.

Esmersoy, “Zor durumda kalan hayvanları koruyalım” diyen Esmersoy, “Onları sadece zevk için satın alıp, sıkılınca da terk etmek yerine sahiplenelim. Eziyet edilmesine engel olalım. Bu suçu işleyenleri uyaralım ve şikayet edelim lütfen” uyarısında bulundu.

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