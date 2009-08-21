Burcu Esmersoy fıstıklığını tescilledi

Çok tıklanan dünyaca ünlü sitelerden biri olan 'The Best Eleven', dünyadaki kadın spor spikerlerini mercek altına alıp, kendilerine göre 'En Fıstık Spor Spikerleri'ni seçti.



Aralarında ünlü Fransız aktör ve komedyen Jamel Debbouze'un sevgilisi Melisa Theuriau, Real Madrid'in kalecisi İker Casillas'ın eski sevgilisi İspanyol Sara Carbonero'nun da olduğu altı kişilik listede, Türkiye'den de bir isim var; Burcu Esmersoy! Sitenin editörleri Burcu Esmersoy'u da en fıstık altı spiker arasına koymuş. Böylece Burcu'nun 'fıstıklığı' uluslararası platformda da tescillenmiş oldu!