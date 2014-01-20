Burcu Esmersoy: Evlenmeden önce kapımda yatanlar oldu

Sunucu Burcu Esmersoy, katıldığı bir televizyon programında evlenmeden önce kapısında yatan erkekler olduğunu söyledi.

Burcu Esmersoy gelecekteki hedeflerini de anlattığı programda "Gelecek korkum yok.Bundan sonraki hedefim iyi bir aile kurmak" dedi. Esmersoy ayrıca "Türk ahlakına göre evli, nişanlı kadınların kapısında yatılmaz. Ama bekar olduğum zamanlarda öyle şeyler yaşadığım oldu" ifadesini kullandı.

Esmersoy programda, meşhur olmadan önce İbrahim Tatlıses'in 'Didem' şarkısının klibinde oynadığı için hayranları tarafından eleştirdiğini belirtti. Esmersoy 'Geçmişime baktığımda çok çalışkan, namusuyla parasını kazanmış, başarılı bir kadın görüyorum. İbrahim Tatlıses’in Didem klibinde oynarken üniversitede okuyordum ve masraflarımı bir sene karşılayacak bir iş yapmıştım. Kendimde büyük bir ekmek yemiştim. Garip bir dansım olmuştu. Ama utanılacak bir şey değil' dedi.