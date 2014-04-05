Burcu Esmersoy: Erkeklerin sizi anlamasını beklemek yerine kendinizi anlatmanız gerek

Sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, “bu güne kadar basit cümleler kurarak erkeklerin sizi anlamasını beklemek yerine kendinizi anlatmanız gerektiğini öğrendim” dedi.

Marie Claire’in nisan kapak güzeli Burcu Esmersoy, dergi için 25 farklı başlıktaki soruyu yanıtladı. Diğer sarışınlardan kendisini ayıran özelliğini “Sarışınlar seksidir, ben erkeksi de olabiliyorum” diye açıklayan Esmersoy, şöhret kartını Justin Timberlake konserinin sahne arkasına girmek için kullanacağını söyledi.

Esmersoy’un yanıtladığı 25 soru söyle:

1- Bugün sizi en çok neler şaşırtıyor ya da hiç şaşırtmıyor?

Yalancı, riyakâr insanlar hiç şaşırtmıyor. Birbirinin gözüne ilk günkü kadar aşkla dolu bakabilen insanlar ise çok şaşırtıyor.

2- Kariyeriniz mi, aşk mı yoksa bağımsızlığınız mı daha önemli?

“Evlilik mi kariyer mi?” derseniz, mantığımın sesini dinleyerek kesinlikle “kariyer” derim ama işin içinde aşk olunca o bambaşka bir şeye dönüşüyor, akıl sağlığınızı kaybediyorsunuz!

3- Erkeklerden bugüne dek ne öğrendiniz?

Basit cümleler kurmak ve sizi anlamasını beklemek yerine kendinizi anlatmanız gerektiğini öğrendim.

4- Kadınların en hayran verici özelliğinin ne olduğunu düşünüyorsunuz?

Doğurganlıkları...

5- Aşk adına yaptığınız en çılgınca şey neydi?

Çılgınca değil belki ama ben normalde duygularını çok açık şekilde ifade eden biri değilim. Ketumumdur. Ama aşık olduğumda değişirim. Çok açık olurum hayatımdaki insana, plansız hareket ederim.

6- Ne tür erkeklere katlanamazsınız?

Kişiliği oturmamış, aptal erkeklere hiç katlanamıyorum.

7- Erkek olsaydınız kim gibi olmak isterdiniz?

Matthew McConaughey’i çok beğeniyorum. Yıllardır takip ederim, hatta ilk ben keşfettim. (Gülüyor) Hem fiziksel özellikleri, hem işindeki başarısı hem de eşine olan aşkı ile favorim. Türk ismi vereceksem de Fatih Terim... Çok karizmatik ve başarılı... Kıvanç Tatlıtuğ’u da çok beğeniyorum. Sevdiği kadına sahip çıkar, elinden tutar herkesin karşısına çıkartır. Ayrıca başarılı, kendini çok iyi yetiştirdi. Ama benzemek değil de, hayranlıktan söz edersek seçimim İbrahimovic olurdu. Karşısında konuşamayacağım tek insan kendisi.

8- Sabah ritüelinizi öğrenebilir miyiz?

Sabah çok kolay uyanırım. Alarm kurmam, vücut saatim inanılmaz dakiktir. 08:15’te uyanmam gerekiyorsa, saate bakmadan kendiliğimden uyanırım. Hiç yatakta zaman kaybetmeden direkt kalkarım. İlk iş balkonun camını açıp odayı havalandırmak olur. Sonra banyoya girerim ve kendime “Günaydın” derim. Yüzümü yıkarım sonra mesajlarıma, mail’lerime bakarım.

9- Kendinize örnek aldığınız isimler var mı?

Şov sunucusu Cat Deeley. Benim yaptığım işlerin hepsini yapan, ekrana çok yakışan, çok güzel bir enerjisi olan, fizyonomisi de bana benzeyen bir kadın. Tarzını ve duruşunu çok beğeniyorum.

10- Hiç şaşırarak “İçimde bu duygu da varmış” dediğiniz oldu mu?

Kadın erkek ilişkileri söz konusu olduğunda arkadaşlarıma “Bir erkek seni ağlatıyorsa onunla kesinlikle birlikte olma” derdim ama gerçek hayat öyle değilmiş. Ağladığınız halde birlikte olmaya devam ettiğiniz erkekler de oluyormuş.

11- Kalbinizi en hızlı ne ya da kim çarptırır?

Bir tek aşık olduğum insan...

12- Kaç kez aşık oldunuz mu?

Sadece bir...

13- Şans getirdiğine inandığınız bir eşyanız var mı?

Asla atamadığım taçlı yüzüğüm var. Altı yıldır asla çıkarmam parmağımdan, bana şans getirdiğine inanıyorum. Çıkarttığımda da sokağa çıkmıyorum. Bir kere çıkarttım, çok ters bir gün geçirdim.

14- Aşktan ötürü pişmanlık duyulur mu? Hiç duydunuz mu?

Aşk dünyanın en güzel duygusu... Asla pişman olmamak lazım.

15- Korkularınız neler?

İlginç bir şekilde eklembacaklılardan korkuyorum. Vücudumda dolaşma ihtimallerini düşündükçe rahatsız oluyorum. Survivor Adası’na gittiğimde de sinek ve böcek ilaçlarından zehirlenerek yaşadım üç ay boyunca. Her gün bayılıyordum çünkü saçıma, kafama, gözümün içine kadar böcek ilacı sıkıyordum.

16- Bir stil tavsiyesinde bulunacak olsanız?

Ruh hali çok önemli... O gün nasıl hissediyorsanız öyle giyinin... Geceden planladığınız kıyafete karşı sabah aynı heyecanı duymuyorsanız giymemeniz gerekir. En temiz seçenek de beyaz tişört ve poponuzu güzel gösterecek bir jean pantolondur.

17- Bir kadının gardırobuna gizlice girecek olsanız kimi seçerdiniz?

Instagram’da takip ettiğim bir hesap var; Song of Style. O hesabın sahibi olan Aimee Song’un tarzını inanılmaz beğeniyorum. Onun gardırobuna ortak olmayı çok isterdim.

18- Şu sıralar kafanızı en çok ne meşgul ediyor?

Kedim Leyla’ya alerjim artık son bulacak mı?

19- Dünyayı yönetecek gücünüz olsaydı ilk neyi değiştirirdiniz?

Savaş ve açlık olmamasını sağlardım. Maddi anlamda eşitlik getirmeye çalışırdım. Sınıf farklılıklarını ortadan kaldırırdım.

20- Peki, ya bir erkeğin yatak odasına gizlice göz atacak olsaydınız kimi seçerdiniz?

Chris Pine’ın yatak odasını görmek isterdim. Çok beğeniyorum ve yaptığı her hareketi merak ediyorum.

21- Diğer sarışınlarla kıyaslandığınızda farkınız nedir?

Sarışınlar seksidir, ben erkeksi de olabiliyorum..

22- Hayatınızın en güzel dönemi ne zamandı?

Her zaman... Ama özellikle son bir yılım, hayatımdaki kötü insanları da çıkarttıktan sonra bambaşka oldu...

23- Hiç şöhret kartınızı kullanarak bir şeyler elde etmeye çalıştınız mı?

Justin Timberlake konserinin sahne arkasına girmek için kullanacağım bu kartımı sonunda.

24- İnsanların hakkınızda yanlış bildiği bir şey var mı?

Soyadım Esmersoy olduğu için insanların aslında esmer olduğumu düşünüyor olması gibi komik durumlar var...

25- Şimdi gökyüzüne bakıp bir dilek tutacak olsanız ne dilerdiniz?

Tek bir dileğim var hayatta, onu da söyleyemem, çok özel.

