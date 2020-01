Burcu Esmersoy: Doğal olunca hayat çok daha kolay, estetik için erken

Burcu Esmersoy, "her zaman doğal olmaktan yana olduğunu" vurgulayarak "Aksi durum çok yorucu olurdu sanırım. Bence tüm gününü sahte karakterle sürdürenler akşam eve gittiğinde yorgun hisseder. Olduğun gibi davrandığın zaman hayat çok daha kolay" dedi.

Dostu Merve Göknar’la Biondina adında bir spor giyim markası yaratan sunucu, Wepublic için özel bir kapsül koleksiyonu tasarladı. Esmersoy, "Hiç aklımızda yokken erkeklerden de talep aldık" dedi.

Esmersoy, Milliyet gazetesinden Lale Danışman'ın sorunlarına verdiği yanıtlar şöyle:

- Yeni markanız Biondina hayırlı olsun. Doğuş hikayesini anlatır mısınız?

Üç yıllık bir proje ve iki yıldır da hayatta. Merve’yle kendimizi hazır hissettiğimiz noktada bizi seven ve merak eden müşterilerimize, dokunarak alışveriş yapabilme imkanı sunduk. Şu sıralarda Türkiye’nin önde gelen markalarından Wepublic’le iş birliği yapıyoruz.

- Konsept spor ağırlıklı değil mi?

Evet, artık kadınlar spordan çıktıktan sonra hayata bu tarzda devam etmeyi çok seviyor. Biz de böyle yaşadığımızdan o çizgide ilerliyoruz.

- Tasarımlar ve koleksiyon tamamen size mi ait?

Evet, aslında gardırobumuzdaki parçalardan yola çıktık. Tasarımların vücudu toparlaması gerçekten etkileyici. Hiç aklımızda yokken erkeklerden de talep alınca şimdi kapüşonlu sweatshirt ve tayt üretiyoruz.

- Farklı bir alanda başarınızı kanıtladınız. Bunun dışında yeni projeler olacak mı?

Bu yıl hali hazırda üç Reklam kampanyam var. O yüzden ekranda olmak istemedim. Çünkü yeteri kadar ön plandayım. 20 yıldır televizyonda çalışıyorum. Hesapladım da neredeyse her gün çalışıyormuşum. Şimdilerde dinleniyorum ama yeni sezonda üç yıldır görüştüğümüz, çok istediğim bir projeyi hayata geçireceğiz inşallah.

- Türkiye’nin en güzel kadınları arasında gösteriliyorsunuz. Bu kapsamda özel hayatınız da merak ediliyor. Dedikodularla başa çıkmak yorucu oluyor mu?

Ne yazık ki, dünyanın her yerinde bu tarz olaylar yaşanıyor. “Çamur at izi kalsın” diye bir laf var. Başıma gelen durum büyüdü ama bu konuda ben ne ilkim ne de son olacağım. Olaylar konusunda tepkimi ortaya koyarak kanuni yoldan hakkımı aramayı tercih ediyorum. Zaten özel hayatımı her zaman göz önünde yaşamayı tercih ettim.

- Enerjik, samimi ve egosuz bir duruşunuz var. Genel ruh haliniz böyle midir?

Her daim doğal olmaktan yanayım. Aksi durum çok yorucu olurdu sanırım. Bence tüm gününü sahte karakterle sürdürenler akşam eve gittiğinde yorgun hisseder. Olduğun gibi davrandığın zaman hayat çok daha kolay.

"Meditasyon stresten koruyor"

- Burcu Esmersoy’un bir günü nasıl geçer?

Sabah altı gibi kalkarım. Çok erken saatlerde mutlaka Belgrad Ormanı’nda koşarım. Sonrasında bir spor aktivitesi yaparım. Ardından ruh halime göre ilerlerim. Son zamanlarsa iş yoğunluğum çok fazla olmadığı için arkadaşlarıma daha fazla vakit ayırmanın mutluluğunu yaşıyorum.

- Stresten uzaklaşmak adına neler yapıyorsunuz?

Mutlaka günde iki kez meditasyon yaparım. Bu artık bir disiplin haline geldi. Egonuz size engel olmaya çalışıyor ancak son dönemde kendimi zorlayarak evden çıkmadan mutlaka yapmayı ilke edindim. Akşam saatlerinde de uyku öncesi aynı şekilde meditasyon yaparak rahat uyuyabiliyorum.

"Göz bölgesi estetik sırasında!"

- Yaşınızı saklamıyorsunuz. Peki ya 40 yaş güzellik sırlarınızı bizimle paylaşmanızı istesem neler söylersiniz?

Cildimin sırrı istisnasız çok iyi temizlemek ve nemlendirmek. Ayda bir mutlaka bakım yaptırırım. Cilt bakımımı yapan kişi hayatımın en değerli insanlarından. İnanın tüm programlarımı ona göre ayarlıyorum.

- Yüzünüzde gördüğüm kadarıyla estetik müdahale yok...

Yok. Mümkün olduğunca geç yaptırmak istiyorum. Ekran önünde çok bulunmamdan kaynaklı, özellikle göz çevremde yıpranma var. Orası estetik operasyon için ilk sırada.

- Son derece fit bir vücudunuz var. Spor, hayatınızın odak noktası anladığım kadarıyla...

Aynen öyle. Hem kendime hem de mesleğime olan saygımdan kaynaklı fiziğime dikkat etmem gerekiyor.