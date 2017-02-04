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Burcu Esmersoy: Çocuk istedi, ayrıldık

"Arda'yla küs değiliz"

04 Şubat 2017 13:20

Burcu Esmersoy'un eski sevgilisi Tuna Aksu’yla çocuk istediği için ayrıldığı iddia edildi.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, önceki gün Yılmaz Erdoğan’ın “Münaşaka” gösterisini izlemeye giden ve şov öncesinde soruları yanıtlayan Esmersoy, şunları söyledi:

“Ben evlilik ve çocuk konusunda çekincesi olan bir insanım. Onun da böyle isteği olduğu için anlaşarak ayrılmak zorunda kaldık. İhanet iddiası ikimizi de üzdü.”

 

"Arda'yla küs değiliz"

 

Esmersoy, gittiği mekânda Arda Turan’ı görünce kapıdan döndüğü haberleri sorulunca da şu açıklamayı yaptı:

“Küslüğümüz yok. Hatta eskisinden çok görüşüyoruz. Bir ara ikimizin de ilişkisi vardı, pek görüşemedik.”

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